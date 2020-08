Mi ideología es y seguirá siendo priista: Germán Sierra

¿Por qué renunció entonces a seguir en ese partido? Nos explica: en realidad no renuncié. Se me borró del padrón priista y cuando iba a votar para elegir a la nueva dirigencia del partido, se me dijo que no aparecía en el padrón. Recurrí al dirigente estatal, Lorenzo Rivera y él me confirmó que en realidad no aparecía en el padrón y que para poder votar, debería reafiliarme nuevamente.

“Entendí de lo que se trataba. De eliminarme por razones personales de algunos de los miembros del grupo que se habían adueñado del partido y decidí no hacerlo”.

Fueron 45 años de militancia en los que sirvió al PRI desde un comité seccional y fue escalando posiciones hasta llegar a la presidencia estatal del partido de la Revolución. Ingresó al PRI cuando cumplió 18 años de edad y cursaba la preparatoria. Vivía en la colonia Humboltd y fue ahí donde estuvo al frente del comité seccional, en 1975.

Reconoce plenamente que en el Revolucionario Institucional, tuvo la oportunidad de hacer su carrera política: No sólo ocupó posiciones relevantes dentro de la dirigencia del partido, sino que fue diputado local, diputado federal, senador de la República, candidato a la presidencia municipal de Puebla y pre-candidato a la gubernatura, además de alto funcionario público, tanto en el gobierno estatal como en el federal, pero también sirvió a su partido con lealtad y eficiencia. Su afiliación, en 1975, fue reafirmada en 1987, porque así lo exigía el PRI a todos sus militantes, pero lo que pasó últimamente es que simplemente lo desaparecieron del padrón, ya no lo consideró normal y por eso se negó a una nueva reafiliación.

Es, sin duda, uno de los políticos más experimentados de Puebla, que además, nos consta, conoce ‘al dedillo’ los postulados del PRI, su declaración de principios, su programa de acción, la historia de su partido y lo que ha representado en la historia de nuestro país.

Coordinó la campaña de un candidato a gobernador con bastante éxito y, siendo dirigente estatal, convocó a una consulta a la militancia, para elegir candidatos en 216 municipios de la entidad, a excepción del candidato del municipio de la capital, que fue designado en forma diferente. Algo que no ha vuelto a hacerse.

Considera que, en la actualidad, el PRI está muy lejos de sus documentos básicos. La actitud de sus dirigentes es completamente ajena a la ideología priista, pues carecen de formación y de sensibilidad política. Se pretende llevar al partido a los órganos de dirección, a jóvenes inexpertos, sin entrenamiento, sin conocimiento de lo que ha sido el PRI a través de su historia, sin sensibilidad política y social y eso es nefasto.

Yo estoy de acuerdo, nos dijo, en que haya jóvenes en la dirigencia priista, pero jóvenes preparados para ello. Que vayan escalando posiciones con trabajo y con esfuerzo y, sobre todo, con conocimiento de la ideología del partido, que es lo más importante. Deben llegar jóvenes aptos, con cualidades y conocimientos para el ejercicio del poder, pues los jóvenes en una posición política de responsabilidad, no van a desempeñarse adecuadamente por el hecho de ser jóvenes. Ser joven es una etapa de la vida por la que todos pasamos, no es sinónimo de eficiencia.

Se dice que el PRI, señala Germán Sierra, es un partido con gran capacidad para rehacerse, pero para ello se necesita que llegue un dirigente con inteligencia, con preparación, con oficio político y con sensibilidad política y social, que conozca la historia de nuestro país, la historia del partido y que esté decidido a reinventarlo con base en la ideología liberal que le dio origen.

UNA BUENA NOTICIA es que Puebla, en el asunto de la pandemia, llegó a una curva manejable de contagios, dijo el gobernador Miguel Barbosa, en su virtual conferencia de ayer. Hay un equilibrio entre contagios y sociedad, gracias a que este ha mostrado gran disciplina en la atención a las recomendaciones sanitarias. Se registraron sólo 92 contagios y 21 defunciones.

EN EL ASUNTO DE ANTORCHA, el diputado federal, Brasil Alberto Acosta, del PRI, señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera está violando el artículo 16 de la Constitución de la República, que establece que ninguna persona puede ser molestada en su persona, en su familia, en sus negocios, si la autoridad no funda y motiva la causa legal del procedimiento y, en este caso, señala, la UIF no ha presentado ninguna prueba contra la organización antorchista, por lo que se trata de un caso de persecución política. En esta consideración están de acuerdo los diputados del PRI.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Felipe Ángeles, don Miguel Antonio Vázquez, falleció ayer víctima de COVID-19.