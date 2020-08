Un grupo de interés se adueñó del PRI: Vega Rayet

“Un grupo sin ideología, sin oficio político, sin sensibilidad social, se adueñó del Partido Revolucionario Institucional, grupo con el que, lógicamente, no concuerdo, y esa es la razón por la que he abandonado al partido en el que he militado desde hace dos décadas y en el que he hecho una modesta carrera dentro de la política local. No estoy de acuerdo con la actual dirigencia, que en vez de buscar la unidad de los priistas, de buscar la reestructuración y la reorganización del partido, sólo piensan en sus intereses personales y los de su grupo”, eso nos dijo ayer Juan Manuel Vega Rayet, quien ha sido presidente municipal de Izúcar de Matamoros, diputado local, diputado federal, presidente estatal del PRI y funcionario estatal y federal.