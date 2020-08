“Morena”, pierde la mayoría absoluta en la Cámara de diputados

Esto fue tomado como una traición del PT al partido de la Cuarta Transformación, pues el paso de los morenistas fue negociado y autorizado por la dirigencia de ese partido.

Según comentarios en los corrillos políticos y en varios medios de información, Héctor Serrano y Mauricio Toledo, que fueron los que le dieron la espalda a Morena, son elementos desprestigiados en el medio político, por conductas inapropiadas y por actos de corrupción.

Las maniobras petistas han sido realizadas con el fin de tener los diputados suficientes para quitar al PRI de la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados, y así ocupar la presidencia de la Cámara durante el fin del trienio.

Pero aun cuando se firmó un acuerdo al inicio de los trabajos de la actual legislatura, para que la presidencia del Congreso fuera ocupada en forma rotativa por los partidos de las tres bancadas más importantes, de acuerdo al número de elementos. En ese momento, el PRI estaba en el tercer lugar y le correspondía la presidencia al inicio del tercer año. Si se aceptara que el PT subiera a la presidencia, se cometería un error garrafal, pues el Poder Legislativo perdería seriedad ante la opinión pública, que ya de por si se le considera poco serio, y estaría sujeto a maniobras politiqueras de partidos minoritarios que, como en este caso, buscan posiciones sólo por tener poder y no por convicciones políticas.

El PRI ha dicho que no aceptará que se le quite el derecho de presidir la Cámara de Diputados en este último año del trienio por una sucia maniobra de un partido que no tiene presencia real en el país, y seguramente que contará con el apoyo de la fracción de Morena, que si bien no tiene la mayoría absoluta, sigue siendo la fuerza mayoritaria. Además, la inmensa mayoría de los 250 diputados morenistas consideran que el PT los traicionó.

Por otra parte, el PRI tiene como candidata para presidir el Congreso, a una dama de mucho prestigio y con mucha experiencia: la diputada Dulce María Sauri, ex gobernadora de Yucatán y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional.

Doña Dulce María, ha ocupado puestos de elección popular y partidista, que le dan la experiencia necesaria para manejar, aun en circunstancias desventajosas para el partido que representa, el Poder Legislativo federal y cuenta con el apoyo de diputados de otros partidos de oposición, como Acción Nacional y seguramente el PRD.

EL DIRIGENTE NACIONAL DEL MOVIMIENTO Antorchista, Aquiles Córdova Morán, considera que las autoridades federales están actuando, en el caso de las acusaciones y acciones que han tomado en contra de dicha organización, por cuestiones políticas y no por reales violaciones a nuestras leyes, y pide que se proceda con estricto apego al derecho. Advierte que su organización de va a defender hasta las últimas consecuencias, tanto en forma legal, como con movilizaciones pacíficas en todo el país.

El Movimiento Antorchista que surgió a la vida pública como Antorcha Campesina, tiene una trayectoria, que si bien al principio fue violenta, pues empezó enfrentándose a cacicazgos que aun existían en el país, en su etapa pacífica obtuvo muchos logros a favor de los campesinos y de pueblos marginados, algo que no habían logrado varias de las organizaciones que pretendieron mejorar las condiciones de los hombres y mujeres del campo.

Es una organización que sin duda tiene defectos, pero que ha dado impulso sobre todo a la educación de niños y jóvenes, no sólo para hacerlos profesionistas, sino buenos trabajadores, principalmente en el sector artístico y de servicios.

Por eso insistimos en que, para resolver esta confrontación, se acepte el diálogo entre las partes para llegar a acuerdos de beneficio para todos.