Arranca el año electoral

Morena ha iniciado sus campañas para elegir Comité Ejecutivo Nacional. Ya se registraron para presidir a dicho partido, que ganó la presidencia y la mayoría en las cámaras de Senadores y Diputados, Mario Delgado, que fue coordinador de la fracción morenista en la Cámara de Diputados y Gibrán Ramírez, un joven y entusiasta militante del morenismo y de la Cuarta Transformación.

La elección de la dirigencia morenista es de suma importancia para el futuro de dicha organización, ambos aspirantes tienen oficio político y sensibilidad social, indispensables para dirigir un partido conformado por elementos provenientes de otras organizaciones políticas nacionales, donde adquirieron vicios y virtudes que, ya en la nueva organización en el poder, llegan a chocar o no pueden alcanzar una coordinación de acciones para apoyar al presidente, que fue electo por una votación aplastante, de más de 30 millones de votos.

Si la nueva dirigencia nacional de Morena queda en manos inexpertas o con intereses personales o de grupo que rebasen a su interés por el partido o por el país, Morena será partido de solo un sexenio.

Se habla mucho, sobre todo entre los opositores al gobierno de López Obrador, de que hay, en su gobierno, elementos que sirvieron a gobiernos corruptos del PRI y del PAN, y es que en este país no puede haber políticos químicamente puros. Quienes tienen carrera política, y son los que saben operar en el gobierno y entre la ciudadanía, forzosamente tuvieron que pasar por cualquiera de esos dos partidos que, en los últimos sexenios, desde 1988 al 2018, acapararon el poder y encabezaron gobiernos que llevaron al país al desastre que estamos padeciendo.

No hay que olvidar los grandes episodios de la humanidad: el protestantismo surgió dentro del seno de la Iglesia Católica, encabezado por un monje rebelde y, lógicamente, sus seguidores, clérigos y laicos, también surgieron del catolicismo, porque en esa época, finales de la Edad Media, no había en el mundo occidental, una iglesia tan fuerte como la católica, que lo dominaba todo, apoyada por los reyes y emperadores de ese tiempo. En nuestro país, el PRI estuvo en el poder 80 años, que no todos fueron perdidos, como decía Vicente Fox en su campaña, ni todos estuvieron llenos de corrupción galopante, como se vio en los años del neoliberalismo. El PRI, mediante gobiernos no electos democráticamente, pero con la aprobación de la sociedad de ese tiempo, lograron impulsar la educación, la salud pública, los derechos de los obreros y campesinos, el desarrollo de la industria, siendo la petrolera la más importante, la electrificación a través de la Comisión Federal de Electricidad y los programas de vivienda popular, entre otras cosas.

El error de los viejos priistas fue el haber enviado a sus hijos a estudiar a universidades extranjeras, pues a su regreso y al recibir el poder de sus padres, empezaron a destruirlo todo, pues desconocían nuestra historia, desconocían la realidad mexicana y pensaron que sería fácil llegar al primer mundo, imitando extralógicamente, lo que hicieron los gobiernos estadounidenses en la vecina nación anglosajona.

Ahí empezó la debacle del priismo.

YA SE ENTERÓ DE QUE NO HABRÁ grito de Independencia en la forma tradicional. Por primera vez en la historia, no habrá las grandes y espontáneas concentraciones de ciudadanos, grandes y chicos, vitoreando a nuestros héroes patrios. Pero habrá Grito, de forma virtual, y se acompañará de fuegos artificiales y de repiques de campanas, aunque las plazas públicas estén vacías. Todo por la pandemia que asola al mundo y que nos obliga a todos a respetar las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar contagios. En Puebla ya empieza a decrecer el número de contagiados, de fallecidos y de hospitalizados. Hay que seguir disciplinadamente las recomendaciones de las autoridades de salud, para salir pronto de este problema.

.....EN LAS PROXIMAS ELECCIONES, participará, ya fue autorizado su registro, el Partido Encuentro Solidario, que en el 2018 participó con el nombre de Partido Encuentro Social. Su dirigente estatal en Puebla es José Momox Sánchez, quien informó que participará en el proceso electoral con candidatos propios y candidatos ciudadanos, pues, por el momento, no pueden hacer alianzas con nadie. Tiene la seguridad de que su partido alcanzará el 3 por ciento de los votos que exige la ley para mantener su registro.