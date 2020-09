Necesaria la suma de todos, para apoyar a quienes menos tienen: O. Salomón

Dijo la destacada funcionaria estatal que el gobierno de Barbosa Huerta trabaja en combatir la pobreza, la inseguridad y la corrupción, y en generar las condiciones de bienestar para todos los segmentos de la población con visión humanitaria y de cercanía con la gente.

“Hoy hay un gobierno con personas diferentes, pero es necesario la suma de esfuerzos de todos los poblanos para apoyar a quienes menos tienen”.

Al mencionar a los Niños Héroes, cadetes de la entonces Escuela Militar Nacional, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Juan de la Barrera, Juan Escutia y al poblano Vicente Suárez, dijo que nos dejaron lecciones de vida y constituyen la grandeza de Puebla y de México, al morir en defensa de la soberanía nacional.

Señaló que a nosotros nos toca emprender unidos nuevas luchas, trabajar unidos en la justicia y la esperanza, “ese es el ejemplo que nos han dejado los Niños Héroes y todos los hombres y mujeres que, a lo largo de nuestra historia, lucharon para heredarnos una patria libre y soberana”.

En el inicio de la ceremonia, el comandante de la XXV Zona Militar, general de brigada D.E.M., Rodrigo Herrera Huizar, pasó lista de presentes a los cadetes caídos hace 173 años, en la invasión estadounidense a nuestro territorio

El gobernador Barbosa Huerta estuvo acompañado, además de miembros de su gabinete, de autoridades municipales, de representantes de los poderes Legislativo y Judicial y del general brigadier, D.E.M. Bernardo Reignaldo Reyes, coordinador estatal de la Guardia Nacional.

Fue una ceremonia austera, pero solemne. Por las medidas sanitarias contra la pandemia del coronavirus, no hubo acto en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, como ha sido costumbre.

EL VIERNES HUBO UN ACTO FEMINISTA frente a las oficinas de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos. Esta protesta fue por los feminicidios que han ocurrido en Puebla y que, según las manifestantes, no se han atendido.

Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa expresó, en su conferencia virtual de prensa, que las mujeres que se manifestaron el pasado viernes están en su derecho de hacerlo, siempre que sus protestas sean pacíficas y dentro de la ley, pero aclaró que su gobierno ha estado atendiendo jurídicamente todos los casos de feminicidio que se han presentado y que se puede estar seguro que el trabajo de las autoridades estatales, en estos casos, irá hasta el final y que no habrá impunidad, como ya se ha venido demostrando.

También fue denunciado al final de la semana pasada un caso de acoso sexual contra empleadas del Instituto Catastral y Registral de Puebla, por parte de un alto funcionario de esa dependencia, que se dice muy amigo del gobernador y que ninguna queja en su contra le hará ningún daño.

Las quejosas, que dicen tener pruebas fehacientes de sus acusaciones, expresaron que han sido amenazadas con correrlas de su empleo y que temen por eso.

Este problema lo han denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y no se ha hecho nada por investigar el caso y en la nueva dependencia para procurar la igualdad de género que acaba de instalarse, les han informado que ellos no tienen facultades para intervenir en un caso como éste y les recomendaron recurrir a la Fiscalía General del Estado.

En la Fiscalía tampoco han podido hacer nada, porque el acoso en Puebla no está contemplado como delito. No pueden proceder contra un delito que no existe especificado en la ley.

Las amenazas de despido y el maltrato que se da a las quejosas, dentro de la dependencia a cargo de Jaime Calderón Vázquez, van en aumento, lo mismo que el nerviosismo de la gente por estas razones.

El titular de la dependencia, nos informan, ha dado instrucciones para que se investigue quiénes tienen los videos y las grabaciones que comprueban sus dichos y todas las quejosas se sienten amenazadas.

Urge una atención a este caso para evitar que las cosas se compliquen y esto se vuelva un problema de gobierno. En la Cuarta Transformación no deben permitirse este tipo de casos.

DESDE HACE UNOS MESES, HEMOS PERDIDO a varios amigos nuestros, y no por COVID-19, como podría suponerse, sino por otras diversas causas. Este fin de semana falleció el periodista y maestro, Ismael Ríos, quien fuera jefe de prensa en el gobierno del licenciado Mario Marín. Un tipo amable, cordial, que siempre llevó una muy buena relación con todos los medios de difusión de Puebla.

Leal al gobernador Marín, sobre todo en los días difíciles, leal a sus amigos, leal a la fiesta de toros, que fue una de sus pasiones, y también al colegio Iberia, del que fue socio, maestro y director. Todavía en este año, aceptó hacerse cargo unos meses de la oficina de prensa del comité estatal del PRI, partido del que fue militante hasta el final. Nuestro sentido pésame a sus familiares y amigos, así como a sus alumnos del Iberia, con quienes, sabemos, llevaba una extraordinaria relación.