Se reeligió Hernández Juárez, líder de los telefonistas

Lo que parecía que ya no ocurriría, el líder de los trabajadores telefonistas, Francisco Hernández Juárez, logró otra reelección por el periodo de 4 años, con lo que llegaría a cumplir 48 años en el poder y 75 años de edad.

El líder opositor, Marco Antonio Mazatle, que fue dirigente de la delegación sindical poblana, afirma que la reelección la obtuvo haciendo chanchullos, pero que ni así obtuvo la mayoría de votos. Con urnas previamente rellenas de votos, de los 64 mil 348 miembros del Sindicato Nacional de Telefonistas, sólo tuvo 31 mil 150 votos, lo que no representa ni el 50 por ciento del total. Por esa razón, Mazatle y el grupo que lo apoya, están solicitando a Hernández Juárez que no asuma nuevamente el cargo, que se abstenga de tomar posesión por décima segunda ocasión y se jubile. Es lo que le conviene a él y a la organización, señaló.

Las elecciones pasadas para renovar a la dirigencia nacional de los telefonistas fueron fraudulentas, afirma Mazatle, y si el señor Hernández Juárez insiste en asumir nuevamente el cargo, la base trabajadora luchará por todas las vías legales para que no lo haga, que se jubile y viva de sus recuerdos.

Hernández Juárez, en su juventud, fue un duro luchador sindical que logró rescatar a la organización sindical de manos de líderes que se eternizaron en el poder y acabaron siendo líderes charros, como él ahora lo es.

Tuvo un pasado glorioso, pero se engolosinó en el poder y ahora la mayoría de los trabajadores piden su salida, como él pidió la de los líderes charros y corruptos que le antecedieron.

En estos momentos de crisis sanitaria, económica y política del país, lo que menos conviene al propio dirigente telefonista es provocar un conflicto obrero que está destinado a perder. Opinan viejos trabajadores telefonistas que debe dejar la dirigencia del sindicato que durante 44 años ha ocupado, mediante los viejos sistemas corruptos de manejar las elecciones siempre a su beneficio. Ya no es tiempo de líderes sindicales eternos y corruptos. Si se empeña en asumir nuevamente la dirigencia, habrá problemas graves para el país, pues la empresa telefónica es de suma importancia para todos los mexicanos, señalaron.

El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, David Fernández Dávalos, en conferencia realizada en el templo de la Sagrada Familia de la capital del país, acusó a los opositores al presidente López Obrador de clasistas y racistas, al pretender descalificar a los más de 30 millones de mexicanos que votaron por el actual presidente de México, por ignorantes, incultos y desconocedores de la historia de este país.

La conferencia sobre “el Compromiso de los Cristianos en la Coyuntura del México de Hoy” afirmó que los ataques sistemáticos al gobierno es la reacción de miedo que tienen las élites de ser afectadas, después de que ellas afectaron a otros en forma tan perniciosa. Señaló que las élites reprueban los proyectos de gobierno de López Obrador porque eso los afecta a ellos, pues esas clases privilegiadas han perdido el poder político, pero no el poder económico y eso pone en peligro sus posiciones.

Dijo que los ataques son clasistas y racistas y que lo que pretenden es que las clases medias y pobres de este país se ubiquen en el lugar que, según ellos, les corresponde. Que se conformen con lo que tienen y que dejen a ellos la dirección del país y del gobierno.

Eso nos recuerda lo que hace años, en tiempos de López Portillo, la clase empresarial pretendió, después de la nacionalización de la banca, crear su propio partido en el que la clase empresarial tuviera la dirección; los profesionistas universitarios fueran los intermediarios entre el gobierno, que sería ejercido por ellos y el pueblo, y que éste se dedicara a lo suyo, a trabajar, a producir para el bienestar de todos.

Eso lo dijeron en un acto efectuado en el cine Puebla, cuando se constituyó el DHIAC (Desarrollo Humano Integral), organismo destinado a convertirse en partido político. Fue un 24 de febrero de los años ochenta.

No pudieron constituirse en partido y tomaron al PAN como partido franquicia de los grupos empresariales. Ahí nació la primera corriente de neopanistas y del PAN salieron los panistas tradicionales, que en Puebla eran representados por Alejandro Cañedo, Teodoro Ortega, Rosalía Ramírez, los hermanos David y Jesús Bravo y otros más. A nivel nacional, abandonaron las filas panistas figuras relevantes como José González Torres, ex candidato presidencial y Luis Calderón Vega, padre del ex presidente Felipe Calderón, entre otras muchas figuras del panismo.

INFORMÓ EL GOBERNADOR Miguel Barbosa que el pasado fin de semana hubo 305 contagios y 26 defunciones por coronavirus. Hizo un exhorto a la ciudadanía a seguir manteniendo la Sana Distancia, el aseo continuo de las manos y el uso de cubrebocas y salir sólo para lo estrictamente necesario.

DEL ESTADO DE GUERRERO nos llegó la triste noticia del fallecimiento del economista Octavio Navarrete Gorjón, un gran amigo nuestro, que hizo sus estudios profesionales en Puebla, donde dejó grandes amigos. Falleció en su ciudad natal, Coyuca de Benítez, en la costa grande, donde residía. Creó empresas agropecuarias exitosas, fue maestro en las preparatorias que la Universidad Autónoma de Guerrero tiene en Acapulco y fue articulista y columnista en varios diarios de ese puerto. Siempre fue activo políticamente, aunque, hasta donde yo sé, no se afilió a ningún partido… Era un hombre de izquierda, denunciaba siempre las injusticias contra los pobres y proponía soluciones a sus problemas. Un infarto le quitó la vida el jueves pasado en la noche. Mis más sentidas condolencias a sus familiares allá en Guerrero y a sus muchos amigos de Puebla.