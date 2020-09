Si Morena no supera conflictos internos, acabará como PRI, PAN y PRD

Y es que hasta ahora, el llamado Movimiento de Renovación Nacional está exhibiéndose como una organización totalmente desorganizada. El hecho de que se hayan inscrito como aspirantes a la presidencia y Secretaría General de ese partido, que todavía no es un auténtico partido, hasta cien militantes, constituye una prueba fehaciente de que la división interna es colosal, producto de la llegada a sus filas militantes de organizaciones políticas como el PRI, el PAN y sobre todo del PRD, que parece, este último, haber trasladado sus vicios y problemas al nuevo partido.

Quienes hasta ahora han dirigido al partido en el poder, que llegó por mandato de más de 30 millones de ciudadanos, cansados de las arbitrariedades, de la corrupción desmedida, del saqueo permanente a la nación en los últimos 30 años, no han hecho siquiera el intento de medio organizarse. El héroe de esta película, según afirmaron, es Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido un auténtico líder político, pero que ha renunciado a intervenir en el partido que creó y que lo llevó al poder, porque no quiere ser como en su momento lo fueron el PRI y el PAN, en los que el presidente de la república fue a su vez la máxima autoridad dentro de su partido.

Como consecuencia de esa forma de pensar, Morena camina sin rumbo, sin ideología precisa, sin estructura y sin organización, y si a eso se agrega que diputados federales y locales, regidores y presidentes municipales, que llegaron al poder por el arrastre de López Obrador, en su mayoría carecen de oficio político, de ideología política y de sensibilidad social, tiene completo el cuadro de la tragedia que se avecina para el partido que logró llevar a la Presidencia a uno de los líderes más carismáticos, más auténticos y más honestos que ha tenido este país.

NUESTROS AMIGOS PERREDISTAS, QUE nos pidieron no mencionar sus nombres pues están prácticamente retirados del escenario político y no quieren que se crea que pretenden promoverse para alguna candidatura, que en las condiciones que está el partido del sol azteca no tendrían ninguna oportunidad de prosperar, hicieron votos porque se acierte en la designación, porque no será elección, de los nuevos dirigentes y que estos logren, en tiempo récord, porque eso se necesita, organizar a Morena políticamente hablando y formar cuadros jóvenes para que se capaciten en el oficio político y entiendan que la Cuarta Transformación podría sucumbir al finalizar el sexenio de López Obrador, que parece luchar en solitario por cambiar realmente las cosas en este país.

Sin un partido fuerte, con políticos bien preparados para llevar adelante los cambios radicales que se requieren para que México sea alguna vez un país desarrollado, con una población educada, trabajadora, honesta y patriota, corremos el peligro de que en poco tiempo pueda surgir otro intento de cambio, pero ésta vez por la vía violenta, en la que el crimen organizado y el tráfico de drogas se quedarían chiquitos. No hay que olvidar, nos dijeron para terminar, que las luchas violentas en México siempre han sido largas: las guerras de Independencia, de la Reforma y la Revolución duraron años y tuvieron que morir cientos de miles de compatriotas en esas luchas.

EN EL VECINO ESTADO DE TLAXCALA, los partidos PRI, PRD y PAN, pretenden formar una alianza electoral para el cambio de gobernador, del Congreso local y de ayuntamientos en el 2021, pero dicen que eso se decidirá hasta el mes de noviembre, y los perredistas ya hasta se apuntaron con un precandidato que, aseguran, es la mejor carta para vencer a Morena: se trata de Manuel Cambrón (con M intermedia por favor).

Tal vez no haya problema pues como se comentó que los dirigentes locales de los tres partidos, provienen del PRI, es decir, se unirían para quitar la posibilidad de que triunfe Morena. El PRI del PAN, el PRI del PRD y el PRI del PRI. Los tres que fueron grandes en el pasado, han tenido una historia de desencuentros, de divisiones internas que los condujeron al desastre político que están viviendo.

EL GOBERNADOR MIGUEL BARBOSA afirmó ayer en su conferencia virtual, que el gobierno estatal trabaja para que haya un equilibrio entre la reanudación de actividades, la recuperación económica y el cuidado de la salud de la población y exhortó a la gente a colaborar manteniendo la disciplina que incluye el confinamiento, la Sana Distancia, el uso de cubrebocas y el lavado de manos.

Se informó que en las últimas 24 horas hubo en la entidad 147 contagios y 13 fallecimientos, hay que hacer un esfuerzo más, para salir de este problema.