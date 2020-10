Pueblos originarios de América aún sufren efectos de la conquista

El mandatario estatal dijo que de ese hecho lo mejor que nos ha quedado es el idioma. Pero afirmó que los mexicanos de ahora, todavía tenemos una elevada deuda con las comunidades originarias pues muchas de ellas siguen sumidas en el atraso y no solo es necesario, es obligación nuestra, rescatarlas de su actual situación para lo que se requieren gobiernos con funcionarios que con humildad, templanza y honradez, sirvan a los descendientes de esos pueblos que forman parte importante, racial y culturalmente, de lo que ahora somos.

Señaló que su gobierno como parte de la Cuarta Transformación, seguirá luchando contra la corrupción, fortaleciendo a las instituciones y persiguiendo a quienes atenten contra los intereses del pueblo.

Invitó a las autoridades municipales del Estado, a denunciar los abusos cometidos por sus antecesores, si los hubo y castigar, conforme a la ley, a los responsables.

El acto fue solemne y a él concurrieron los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, las autoridades militares de la XXV Zona y el comandante en Puebla de la Guardia Nacional, así como el Fiscal General del Estado, las autoridades municipales de San Andrés Cholula y de Tepeaca y funcionarios del gobierno estatal.

EL PARTIDO MORENA MOSTRO AYER todas sus debilidades. No es un partido político como tal, sigue siendo un movimiento ciudadano sin cabeza, sin tronco y sin extremidades. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, creador y primer presidente de la república surgido del Movimiento de Renovación Nacional, se negó a intervenir en los asuntos del todavía mal llamado partido político. Expresó en su conferencia mañanera, que no sería conveniente su intervención, porque sería repetir el modelo anterior en el que los presidentes de la república eran también los jefes del partido en el poder y hacían y deshacían a su antojo.

Para algunos observadores Morena debe aprender a organizarse democráticamente o no será nunca un partido democrático.

La mano fuerte de los presidentes autoritarios que controlaban no solo el Poder Ejecutivo, sino también el Legislativo y el Judicial, además eran jefes del partido en el poder y ponían y quitaban dirigentes, ponían candidatos a gobernadores, a senadores y a muchos diputados federales, ya se acabó.

Y ayer mismo vimos las debilidades que como país aspirante a la democracia, tenemos: Morena no procedió a una elección democrática para elegir a sus dirigentes nacionales; el Instituto Federal Electoral, le impuso un sistema de encuestas para hacer esa designación y estalló la rebelión encabezada por Porfirio Muñoz Ledo, un viejo y brillante político que responde al sistema en el que él se formó políticamente: afirma que hubo fraude, lo que no pudo ser, por que no hubo elecciones, hubo encuestas y amenazó con dar un golpe de estado, es decir, declararse y rendir protesta como presidente legítimo de Morena, algo que finalmente no ocurrió, por lo menos hasta que esta columna se cerró.

Varios comentaristas afirman que el otro candidato Mario Delgado se defendió y a los insultos que le lanzó Muñoz Ledo, le respondió con insultos también.

Al diputado Delgado se le señala con ser cabeza del grupo que quiere al actual canciller mexicano, Marcelo Ebrard, como el próximo candidato a la presidencia de la república y en eso sí, habría una vil imitación al sistema priísta, en el que apenas tomaba posesión un presidente de la república y luego se empezaban a manejar nombres para sucederlo. Esos adelantes siempre son dañinos políticamente para el país.

FALLECIO AYER DE COVID-19, el delegado del Bienestar en Guerrero, César Núñez Bravo, un guerrerense genuinamente de izquierda, que hizo sus estudios de maestro en la ahora muy famosa normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa; que fue miembro del Partido de Los Pobres, de Lucio Cabañas, que participó en el movimiento magisterial encabezado por Otón Salazar, ambos exalumnos de Ayotzinapa y que formó parte de las juventudes comunistas.

Fue quien ayudó a Andrés Manuel López Obrador, a fundar Morena en el Estado de Guerrero.

Su fallecimiento ocurrió en el puerto de Acapulco, donde estuvo hospitalizado varios días.

LA SEMANA QUE RECIEN terminó, fue trágica para Puebla: se registraron 19 asesinatos en diversas partes del estado. En uno de esos hechos violentos, fueron muertos con armas de fuego, seis jóvenes enfrente de una tienda Oxxo, en el rumbo del triángulo rojo.