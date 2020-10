Desastrosa situación de los partidos políticos

Morena todavía no acaba de conformarse como partido político y está enfrentando, por la elección de su dirigencia nacional, un problemón que amenaza con convertirlo en otro PRD, con divisiones internas irreconciliables, que se ahondan por los insultos que esos grupos o tribus, se lanzan entre si; El PRI no ha podido siquiera empezar un proyecto de reorganización interna, las malas decisiones de sus jóvenes e inexpertos dirigentes locales, que contra lo que se esperaba, fueron impuestos desde la cúpula en vez de ser electos democráticamente y su dirigencia nacional no se ve con ganas, pues no ha hecho ni siquiera intentos, de mejorar las cosas.

El PAN está perdido desde que se convirtió en franquicia y ahora es chile de todos los moles. En sus filas hay los tradicionales derechistas, que casi no tienen voz ni voto, los que carecen de ideología política y están ahí para ver si pueden pescar algún puesto de elección popular, los oportunistas pues; y algunos desorientados izquierdistas rezagados que se quedaron después de las alianzas, de Acción Nacional, con el PRD. Y este partido, que fue representante de la izquierda mexicana durante varios años, está casi vacío, desorganizado y desentructurado.

Todos los partidos políticos mexicanos, pese a que prácticamente no funcionan como tales, ni son escuelas de ciudadanía, de política, y menos de democracia, reciben puntualmente del gobierno federal y de los gobiernos estatales, prerrogativas o subsidios jugosos generalmente millonarios, pues esas aportaciones para que no sufran de escasez para realizar sus trabajos internos, se ven incrementados en épocas electorales como la que ya está en puerta, para que no se vean obligados a recibir apoyos de empresas u organizaciones interesadas en colarse a puestos públicos.

Ninguno de los partidos mencionados, ya ni el PRI, tienen comités en los 217 municipios de la entidad. El único que siempre tuvo una organización completa, fue precisamente el Revolucionario Institucional, pero desde su estrepitosa caída en el 2018, quedó hecho pedazos y todavía no ha llegado el salvador que reorganice las cosas.

Las elecciones que vienen, van a ser tal vez las más agresivas, pues desde que en el 2000 el PAN introdujo, con los “Amigos de Fox”, la guerra sucia y trajo a expertos en esa materia de España, ese tipo de enfrentamientos políticos ya lo practican todos lo que ha constituido el factor más importante en la degradación de la política y de los políticos nacionales.

EL GOBERNADOR MIGUEL BARBOSA celebró que la presidenta municipal de esta capital, Claudia Rivera, hubiera expresado en su segundo informe de gobierno, que está abierta a la colaboración con el gobierno del Estado. El mandatario poblano, que dijo no haber leído todavía el informe que le fue enviado, expresó su satisfacción por esa promesa de la alcaldesa de Puebla, pero agregando la frase: “Ojalá y sea cierto”.

Barbosa Huerta habló de su preocupación por el trabajo de los presidentes municipales de la entidad. Señaló una vez más, que es necesario que los alcaldes trabajen con humildad, con sencillez pero con eficacia, en la solución de los problemas que confrontan sus conciudadanos, principalmente los que menos tienen.

Cuando termina una responsabilidad pública, señaló, se siente gran satisfacción si no hay reclamos de la ciudadanía y si por el contrario, hay comentarios positivos para el trabajo realizado. Invitó a todos los que ejercen un cargo de elección popular, a trabajar realmente por el progreso de sus pueblos, diciendo que siempre encontrarán en él a un amigo dispuesto a apoyarlos en sus proyectos de beneficio para sus pueblos.

UNA BUENA NOTICIA ES LA DECISIÓN de las autoridades y los comerciantes, para llevar a cabo las ventas de “el buen fin” no solo un fin de semana, sino prolongarlas por dos semanas a fin de reactivar la economía afectada grandemente por la pandemia que padece el mundo.

El presidente de la Red Mexicana de Franquicias, Francisco Lobato Galindo, dijo que esta decisión permitirá, guardando todas recomendaciones sanitarias, incrementar las ventas y contratar temporalmente personal cuya estancia en el trabajo, podría prolongarse hasta las fiestas de Navidad y Reyes.

Las ofertas del comercio, estarán vigentes todo el tiempo que durará “el buen fin” sacrificando parte de sus utilidades y ofreciendo plazos sin intereses, como es costumbre. Afirmó que desde antes de que la temporada se inicie, habrá vigilancia de las autoridades y de la Cámara de Comercio, para que las ofertas sean reales y no ficticias y las empresas cumplan realmente con lo que ofrecen. La medida será muy importante para reactivar la actividad comercial en Puebla, afirmó Lobato.