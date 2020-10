Tres nuevos partidos, mayor carga para el erario

Los tres nuevos partidos políticos que fueron aprobados por el Instituto Nacional Electoral no constituyen ningún avance democrático y sí una carga millonaria para el erario público, que tendrá que subsidiar a esos nuevos partidos con millones de pesos, dinero tirado a la basura, pues no cumplirán, como no cumplen los partidos existentes, con lo que se espera de partidos políticos serios como dijo Porfirio Muñoz Ledo, en reciente entrevista: dialogar y formar cuadros para su correcto funcionamiento, es decir, como dijo el fundador del PAN, Manuel Gómez Morín hace 81 años, ser escuelas de política.