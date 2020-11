Muchos poblanos se alegraron por el triunfo de Biden en EEUU

Las razones son varias: Donald Trump, durante cuatro años en la presidencia de los Estados Unidos, varias veces mostró su repulsión a los trabajadores emigrantes latinoamericanos en general y mexicanos en particular. Eso animó a los grupos racistas y antimigrantes del país vecino a mostrar abiertamente su rechazo a las minorías raciales, creando un ambiente de división y de violencia. La construcción de un muro, que dijo Trump sería “inexpugnable y que lo pagarían los mexicanos” ha demostrado que al igual que el anterior, no es inexpugnable y no lo pagaron los mexicanos.

El gobierno norteamericano no prestó atención al problema de la pandemia y el resultado es que es el país con mayor número de contagios y de fallecimientos en el mundo, entre los que hay cientos de poblanos.

La crisis sanitaria, como en todas partes, ha desatado una crisis económica, que en Estados Unidos ha provocado la pérdida de millones de empleos y los mexicanos en general y poblanos en particular, se han visto mayormente afectados.

Es cierto que las remesas enviadas a México por los trabajadores han aumentado, pero en parte se debe al temor que muchos tienen de ser expulsados del país vecino por ser trabajadores indocumentados, aunque también ha habido, nos comentan, mayores oportunidades de trabajo para obreros no calificados como son la mayoría de nuestros paisanos.

El problema de la discriminación lo sufren sobre todo los jóvenes y adolescentes en las escuelas gringas. Ahí es donde surgen los problemas que muchas veces provocan alteraciones nerviosas y actitudes violentas y también conducen al consumo de drogas.

JOE BIDEN, TOMARA POSESIÓN EN ENERO: tendrá que buscar la forma de conciliar a una sociedad que como nunca antes, después de esta elección, ha quedado dividida y enfrentada. No hay que olvidar que Estados Unidos es el país donde hay más gente armada que en cualquier otro país del mundo: Trump desatendió todo lo referente al cuidado del medio ambiente y violó todos los acuerdos que su país había firmado al respecto, asunto que deberá atender con urgencia el nuevo presidente.

Tendrá que recomponer las relaciones de su país con la Unión Europea, con Canadá, con países árabes y con casi todos los países latinoamericanos y con potencias como China y Rusia. En fin, le espera un enorme trabajo pero tiene habilidad política, pues su vocación y su ocupación siempre ha sido la política y fue ya vicepresidente de su país. Trump, en cambio, llegó a la presidencia del país que había sido el más poderoso del mundo, sin haber ocupado antes un solo cargo político.

EL DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, pidió a los senadores de la república reformas a la Ley que rige a la institución que dirige, para que pueda ser más efectiva, más eficiente en la atención a los trabajadores del gobierno. Con la ley actual está encajonada pues tiene que ajustarse al presupuesto que le autoriza el Congreso y no le permite utilizar recursos propios para mejorar sus instalaciones, modernizar sus equipos médicos, ampliar y mejorar su capacidad de atención pese a contar con recursos propios para ello.

El Instituto de Servicios Sociales y Seguridad de Trabajadores del Estado desde hace años ha ido reduciendo su capacidad y su nivel de atención a los trabajadores. Cuenta con 108 mil millones de pesos que están parados sin poder utilizarse porque se le sujeta a apegarse al presupuesto que le aprobó el Congreso.

Eso se tramó en pasados gobiernos, por la intención que había de privatizar los servicios médicos y hospitalarios. El Issste gasta mucho en subrogación a hospitales privados, para la atención de enfermos que debe atender la institución, pero era la forma de ir privatizando a la institución.

Las reformas que se piden a los senadores son para modernizar, ampliar y elevar la calidad de la atención médica y hospitalaria de la institución. Hay recursos para eso y lo único que se necesita es modificar la ley.

TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DEL SUR DEL ESTADO, tiene nuevo alcalde. Se trata de Hilario García García, regidor de Obra Pública, quien fue designado por el Cabildo municipal en sustitución de Juan Manuel Rodríguez, quien falleció a consecuencia del coronavirus el pasado 26 de octubre.

Extraoficialmente se dijo que el suplente del alcalde fallecido era Miguel Ángel Peña, pero que no aceptó asumir el cargo por razones personales.

A raíz de eso, el Cabildo tomó la decisión de designar al sustituto de entre los regidores que integran el Ayuntamiento, recayendo dicha elección en la persona mencionada que tomó posesión el 4 de este mes. Las actividades municipales, que habían estado suspendidas por el fallecimiento del presidente y los contagios de coronavirus, se reanudarán el 16 de este mes de 9 a 13 horas.