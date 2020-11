El PAN busca aliarse con partidos, menos con Morena

Lógicamente esas alianzas no podrán realizarse ni con Morena ni con sus partidos aliados.

El principal objetivo de los panistas es obtener una alianza con su ancestral adversario, desde que Acción Nacional era el partido conservador, en el siglo XX y el PRI era el partido liberal, pero también con el partido que durante los últimos años representó a la corriente política de izquierda, el PRD, al que el PAN odiaba con toda su alma.

Los que fueron los tres partidos principales del país, PRI, PAN y PRD, unidos con el único objetivo de quitarle la mayoría absoluta al PRD en la Cámara de Diputados federal y local y arrebatarle posiciones en los principales ayuntamientos de Puebla.

Esos partidos que en las elecciones del 2018 quedaron reducidos a escombros, sin identidad ideológica, sin unidad interna, sin estructura, sin organización y sin disciplina y que actualmente representan una vergonzante oposición al Gobierno federal, defendiendo al régimen de corrupción y de ineficiencia que prevaleció durante muchos años en nuestro país, para recobrar los privilegios y la impunidad de que gozó la clase gobernante, ya no saben qué hacer para lograrlo.

La dirigente estatal panista, doña Genoveva, elogió “la madurez de los integrantes del Consejo Estatal y les ofreció abrir un diálogo democrático, plural y tolerante, a todos los militantes del partido que apenas acaba de dejar el gobierno de Puebla, con una deuda estratosférica, la más elevada de su historia, que será liquidada en 30 años, es decir, hasta que los niños de ahora sean ya adultos y padres de familia.

Dijo doña Genoveva, y no se mordió la lengua, que el PAN se caracteriza por el debate de opiniones y la libertad de expresión de cada uno de sus militantes y agregó, que “esa es la riqueza de nuestra institución”.

Agregó que con el diálogo, con organización, con candidaturas idóneas, con propuestas convincentes y con unidad partidista (nada de esto tienen en la actualidad) lograrán el objetivo de rescatar a Puebla del rezago en que se encuentra y que fue provocado en solo seis años por el primer gobierno panista que evolucionó para convertirse en gobierno “morenovallista” del que salieron huyendo los panistas más destacados, como Humberto Aguilar Coronado, Francisco Fraile García y otros más y los que quedaron atrapados por haber sido electos, presidentes municipales, como Eduardo Rivera Pérez, que fue acusado por el gobernador de su propio partido como corrupto y a punto estuvo de pisar la cárcel y tener que pagar 25 millones de pesos. Lo salvó la campana y volvió a ser candidato a la presidencia municipal y perdió. Parece que hubo un arreglo político para eso.

AYER CIENTOS DE AUTOMÓVILES con personas de diferentes estratos sociales desfilaron por el Bulevar 5 de Mayo hasta el parque Juárez para demandar que el Congreso no despenalice el aborto, como diputados de varias corrientes partidistas lo han propuesto.

Los manifestantes, prevaleciendo las mujeres, consideran que el aborto constituye un asesinato y que eso no debe permitirse.

A la despenalización del aborto se oponen, lógicamente, la iglesia católica y las diferentes corrientes cristianas.

Pero hay quienes razonan sobre este asunto y consideran que está bien que en las iglesias se prohíba el aborto y que se establezcan sanciones espirituales para quienes lo hacen, pero un gobierno laico debe ser realista: establecer, como ya se ha hecho en las entidades donde la despenalización ya fue abolida, las condiciones para que ese hecho no tenga ningún castigo por parte de las autoridades (si el embarazo no rebasa las 12 semanas, si hay peligro para la salud de la madre o del niño por nacer, etcétera).

La penalización no ha sido capaz de evitar que se realicen miles de abortos en forma clandestina y no por médicos, sino por personas sin escrúpulos y sin capacitación para llevarlos a cabo sin peligro para la madre.

Lo que se dijo en el mitin de ayer, es cierto: se provocan problemas psicológicos a las madres y esos problemas seguirán existiendo y agravando si no hay la atención requerida para ello y la autoridad debe intervenir para brindar todo el apoyo que las madres necesiten. Es un asunto de humanidad que ha existido siempre y que no se va a acabar, como no se ha acabado penalizando a las mujeres que lo llevan a cabo; por el contrario, se va a ir agravando.

La educación deberá intensificarse en este aspecto, para que las mujeres jóvenes y los hombres también, conozcan las consecuencias de hechos tan lamentables como los que a diario ocurren en este aspecto.