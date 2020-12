“Alianza con todos, menos con Morena”: PAN

¿Y quién les dijo que Morena quiere aliarse con ellos? Hasta ahora en ninguna parte del país los morenistas han expresado alguna remota intención de aliarse con el PAN, partido que ha contribuido enormemente, con solo dos gobiernos federales, a acelerar el retroceso económico, político y social de México.

Si Andrés Manuel López Obrador triunfó en las pasadas elecciones para la Presidencia de la República con una cantidad de votos (más de 30 millones) que nunca había alcanzado ningún candidato en la historia del país, fue precisamente por su discurso contra los gobiernos neoliberales del PRIAN (del PRI y del PAN)

La alianza del PRI, del PAN y del PRD para las elecciones del 2021, se está conformando porque en el 2018 esos tres partidos que dominaron el panorama político de México durante las décadas del neoliberalismo, quedaron hechos trizas en el 2018, tanto en su economía como en su estructura partidista.

Las ideologías liberal del PRI, conservadora del PAN y de izquierda del PRD, dejaron de existir. Esos partidos perdieron su identidad, perdieron su estructura y su organización y ahora tienen que unirse para intentar ser mayoría en el Congreso federal y en los congresos estatales, así como ganar gubernaturas (son quince las que van a renovarse) y presidencias municipales, son más de dos mil las que van a ser electas.

Y esa alianza de partidos, que siempre habían sido adversarios, es rechazada por muchos de sus militantes. Hay priistas que rechazan que su partido se alíe con el adversario que siempre ha representado a la derecha, corriente política que se opuso a la Independencia, al Estado Laico y a la política social que tenga la finalidad de favorecer a las grandes masas y no a sectores privilegiados; hay panistas que se oponen a que su partido se alíe con liberales ateos que no permiten que en las escuelas públicas se imparta religión como materia obligatoria y que los gobernantes no asistan a misa, como lo hacían Fox y su esposa Marta, aunque estuvieran divorciados.

Y hay perredistas que no entienden cómo su partido se alía con un partido de derecha. El PRD es el que más ha sufrido con las descabelladas alianzas que han realizado sus altos dirigentes. Hay que recordar lo que pasó en Puebla con el primer gobierno panista de la historia de la entidad: se formó dentro del PAN una corriente llamada morenovallista, que dominó el panorama relegando a los panistas y hasta persiguiéndolos políticamente al grado de que muchos salieron de Puebla durante ese sexenio o simplemente se hicieron chiquitos para no notarse y poder seguir viviendo en la entidad sin problemas; y a los perredistas no les fue mejor: ninguno de ellos ocupó algún puesto ni siquiera de mediana importancia. Por eso, cuando surgió Morena, iniciaron una emigración masiva al nuevo partido de López Obrador.

BUENO, LO CIERTO ES QUE LA ALIANZA entre PRI y PAN, ya es un hecho en Puebla: ha habido reuniones en lo oscurito, nos dicen, entre el delegado del comité nacional del PRI y la dirigente estatal del PAN y también entre el dirigente estatal del PRI y la presidenta municipal de Morena, esto no sabemos a qué se deba, pero hay fotos que lo comprueban.

Lo que busca la alianza partidista capitaneada por el PAN y no por el PRI, ojo, es regresar a los regímenes de corrupción e ineficiencia que han privado en todo el país en los últimos treinta años.

El PROFESOR AMÉRICO TELÉSFORO, CONOCIDO ampliamente en el medio magisterial por su trabajo dentro del sistema educativo poblano, como parte de la dirigencia de la Sección 23 del SNTE, ha solicitado algo que nos parece sumamente importante: que se dé amplia difusión entre todo el personal docente, administrativo y de servicios de la SEP, al código de conducta del personal del servicio público y al código de ética de Secretaría de Educación; para que además de que lo conozcan, puedan discutirlo y en su caso mejorarlo o ampliarlo. Ahora se busca que lo firmen maestros y empleados de todas las escuelas, lo que está muy bien, pero antes se les debe dar a conocer y explicar su contenido para no tener problemas después.

EL GOBERNADOR MIGUEL BARBOSA estuvo ayer en el informe del presidente del Tribunal Electoral del Estado, Jesús Gerardo Saravia, y expresó su respeto a la autoridad electoral, afirmando que es independiente de los poderes estatales que deben respetar sus decisiones para consolidar los procesos y la justicia electoral, pues sólo así Puebla avanzará para el establecimiento de un estado democrático.