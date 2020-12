El regreso sin condiciones de Calderón al PAN

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, anunció a los cuatro vientos que el señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ex Presidente de la República que renunció a su partido al terminar su periodo presidencial, puede regresar sin condiciones, lo mismo que su esposa creadora y dirigente del partido México Libre y los miembros de ese partido que hayan emigrado de las filas panistas.

Bien se ve que don Marko no tiene la menor idea de lo que tal propuesta representa para su propio partido, un partido tradicional de este país, heredero de los criollos realistas que se opusieron a la Independencia, de los conservadores que se oponían a la creación de la república, al estado laico y que trajeron a un príncipe austriaco para gobernarnos pues consideraban que sólo un europeo podía poner orden en el país, y que en la época de la Revolución, apoyaron hasta el final a la dictadura porfirista y que resurgió a la vida política nacional en 1939 para oponerse al mejor gobierno de la época post-revolucionaria, el de Lázaro Cárdenas, ya como Partido Acción Nacional, cuya finalidad era instaurar una democracia cristiana en México y que conformaron destacado intelectuales de derecha, reconocidos por su congruencia y honestidad.

Ese partido entró en descomposición a raíz de que por la nacionalización de la banca decretada por el presidente José López Portillo, fue alquilado como franquicia a los grupos empresariales más retrógradas que abandonaron al PRI en el que estaban por conveniencia, para hacerle la guerra en serio al Revolucionario Institucional. Fue la Coparmex, organismo considerado como sindicato patronal, el beneficiario de esa transacción y un ex presidente de ese organismo, señor Clouthier, más conocido como Maquío, fue su primer candidato presidencial.

El segundo candidato de los neo panistas de la primera ola fue Vicente Fox, que apoyado por un grupo de amigos audaces, conquistó por primera vez para el PAN la Presidencia de la República, sacando al PRI de Los Pinos, donde había estado por más de 71 años.

Fue un pésimo gobierno en el que la señora Marta, su esposa, tomaba muchas de las decisiones de gobierno en coordinación con la dirigente magisterial, la maestra Elba Esther Gordillo. El mismo Fox presumía su cogobierno, pues afirmaba que gobernaba junto con su mujer y ésta lo hacía, junto con La Maestra, priista que era tenida por los panistas como una de las principales dirigentes del partido tricolor a las que había que juzgar por corrupción.

La Maestra fue la que pudo hacer triunfar, con su ejército electorero, a Felipe Calderón por el mínimo porcentaje con el que un candidato presidencial ha ganado la posición más alta en la política de este país, menos de un punto porcentual.

Eran los tiempos de la luna de miel entre el PAN y el sector neoliberal del PRI.

Si el gobierno de Fox fue terriblemente malo, el de Calderón fue peor. Es el responsable de la inseguridad y del desatado dominio de la delincuencia organizada en nuestro país. Ahora se sabe, a raíz de la detención de quien fue su secretario de seguridad nacional, García Luna, detenido en los Estados Unidos, que éste fue aliado del Chapo Guzmán y el señor Calderón, presidente de la República, dijo que nunca supo nada. Quienes conocen bien el manejo del Gobierno federal consideran que con esa afirmación demuestra que o fue su cómplice o su ineficiencia fue tal que en seis años no se dio cuenta de nada, pese a ser uno de los funcionarios más cercanos a él.

Y el actual presidente nacional del PAN, Don Marko, invita a Don Felipe, que abandonó las filas panistas en las que militó toda su vida, porque los entonces dirigentes del blanquiazul impidieron que él hiciera lo que se le viniera en gana dentro de su partido, como eran sus pretensiones.

A través de su esposa Margarita Zavala pretendió formar su propio partido para oponerlo a Acción Nacional y fracasó en el intento, pero ahora el dirigente nacional panista le reabre las puertas para que sin siquiera exigirle una disculpa por todas las tropelías que cometió en su partido y en el gobierno, que contribuyeron en mucho al enorme desprestigio del panismo nacional, regrese como el hijo pródigo. Qué mal se ve Don Marko y qué daño le ocasiona al PAN que mal dirige.

PARA DON RAFAEL RAMÍREZ PÉREZ, DE la dirigencia estatal del Partido del Trabajo, PT, no hay ninguna posibilidad de que se reelija como candidata a la presidencia municipal de Puebla, pues en dos años su gobierno no ha tenido ningún resultado positivo.

Los principales problemas del municipio capital del Estado, dice Don Rafael, son el relativo a la salud, en el que el gobierno municipal no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera establecer reglas claras para proteger a los cientos o miles de comerciantes y de compradores en la Central de Abastos, en los mercados municipales y en los tianguis.

Mientras en las plazas comerciales las reglas son claras y contundentes, en los sitios de comercio municipal mucho más concurridos no hay ni las mínimas reglas sanitarias de protección para el público.

El problema de la inseguridad es el segundo en importancia, según encuestas, y también en este renglón el gobierno de Claudia Rivera ha fallado. La delincuencia, si se ha reducido en algunos aspectos, ha sido por la pandemia, pero la ciudadanía y en especial los comerciantes de esta capital se sienten sin protección alguna y la percepción es que en algunos rubros, la delincuencia va al alza.

Por último, el tercer problema considerado como de importancia es el del empleo. La pandemia hizo que muchos poblanos perdieran su trabajo y muchos jóvenes que llegaron a la edad de tener que realizar alguna actividad remunerativa no encuentran qué hacer. Dice que la autoridad municipal de Puebla no tiene ningún proyecto, ningún plan o programa para atender esos tres problemas primordiales. Así Doña Claudia no puede ni siquiera soñar con la reelección, señaló.