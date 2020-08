Genoveva es la mejor opción, según Genoveva

Ya distinguidos personajes del albiazul habían advertido del cochinero de consulta que había organizado Genoveva solamente como un ejercicio de simulación, no de consulta real a la militancia. Una simulación que tenía por objeto promoverse a sí misma, así como a sus incondicionales y aliados, como candidatos a las diputaciones

Pese a contar con un ínfimo posicionamiento y competitividad, además de cargar con una denuncia por enriquecimiento bastante explicable al lado del morenovallismo, como parte de la “Estructura Maya”, Genoveva Huerta es el proyecto de Genoveva Huerta para la presidencia municipal de Puebla capital.

Como era previsible, Genoveva ganó la encuesta que organizó Genoveva para conocer, supuestamente, la intención de la militancia panista. Junto con Oswaldo Jiménez, son las cartas de la dirigencia estatal para la alcaldía que la dirigencia le presentó a Marko Cortés.

Así lo difunde en chats de grupos panistas su secretario particular, Alain Muñoz.

Pese a que es el mejor posicionado en las encuestas por mucho, raro, la militancia consultada no se acordó de ‘Lalo’ Rivera Pérez, ex dirigente estatal, ex presidente municipal y candidato perdedor con Claudia Rivera en 2018.

Y eso que todas las encuestas, las reales, lo ponen como el puntero al interior de Acción Nacional y cuasi ganador en la constitucional.

Ya distinguidos personajes del albiazul habían advertido del cochinero de consulta que había organizado Genoveva solamente como un ejercicio de simulación, no de consulta real a la militancia.

Una simulación que tenía por objeto promoverse a sí misma, así como a sus incondicionales y aliados, como candidatos a las diputaciones.

Cumplió con el guion de forma burda.

El mensaje enviado por su secretario particular destapa a sus aliados para las candidaturas en la capital. Sólo tienen espacio los genovistas y no los de otro grupo panista.

El único que no ha alzado la voz es Paco Fraile, un pastor domesticado por los años y que entregó su docilidad a cambio de la candidatura a la alcaldía de San Andrés Cholula, como es vox populi.

Lo advertimos oportunamente: manipulada por Fernando Manzanilla, huérfana de Eukid y sus millones, sin Martha ni Rafa, Genoveva tomó la peor senda para sacarle jugo a una dirigencia estatal que le cayó de rebote. En su mente, es ahora o nunca.

Integrante de la banda de los conejos, la ex diputada se fugó hacia adelante cuando supo que era vinculada a las investigaciones de la “Estructura Maya”, luego, con el tema de su enriquecimiento explicable, y más tarde, el amparo para evitar ser detenida.

Como cualquier día puede ser detenida, busca parapetarse en una precandidatura a la presidencia municipal, y después, en una diputación local. Sabe que ya no hay fuero, pero es más difícil detener a una diputada que a una simple ciudadana.

¿Puede ser Genoveva una mejor opción que ‘Lalo’ Rivera? Pues sólo en la cabeza de Genoveva, que con sus obsesiones puede destruir la opción de que el PAN se reconstruya rumbo a 2024 por vía de la victoria electoral en 2021.

La militancia debe saberlo. Es posible que en este momento la dirigente sea la peor enemiga del PAN.