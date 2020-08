Biestro vs Claudia: comienza la batalla por la alcaldía

Delgado sabe que las encuestas mandan, y en las encuestas no hay forma de que Claudia Rivera pueda reelegirse con tamaña cantidad de negativos. La alcaldesa jugó a posicionarse como enemiga del gobernador y ahora no habrá quien la respalde. El cielo se le nubló a la alcaldesa que no encontrará refugio de la forma barbajana y sin palabra en la que se comportó con el gobernador