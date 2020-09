No se va a dejar enlodar por Claudia

Ahora, muy probablemente, Claudia Rivera tendrá que enfrentarse a tribunales con su ex secretaria, que no planea abandonar la vida pública en el oprobio ni dejarse llenar de lodo. Beatriz Martínez Carreño inicia su defensa de la maquinaria que el aventaron. A mí sí me convence.

La Dra. Beatriz Martínez Carreño ya se fue del Ayuntamiento de Claudia Rivera, pero no va a dejar que la enloden ni manchen su prestigio en la vida académica. De ahí surgió y ahí regresará.

Se va a defender de la que era su jefa, la presidenta municipal, a quien le exige presente pruebas de la “corrupción” en la que supuestamente incurrió. Se viene pleito con la ex funcionaria. Beatriz sabe a quién le estorbaba.

Me lo dice la ex funcionaria municipal en una carta aclaratoria en la que defiende su integridad, rechaza haber participado de moches, y anticipa una defensa jurídica de su prestigio, labrado por muchos años.

Como lo aventuré, la caída de Martínez Carreño fue una jugada estratégica de Rivera Vivanco para proteger a la pieza mayor, el Coordinador General de Proyectos Estratégicos de Corrupción, Andrés García Viveros. Todo es una simulación.

Vamos por partes.

En esa carta aclaratoria, detecto tres puntos principales. La defensa de su honorabilidad. La exigencia a Claudia Rivera Vivanco para demostrar los supuestos actos de corrupción en que incurrió. La explicación de la compra del departamento, con un crédito a 20 años, sustentada con la escritura pública.

Comienzo por el más grave: la compra del departamento en Lomas de Angelópolis. Reconoce la adquisición del penthouse por valor de 3.2 millones de pesos, pero demuestra, con documentos, que fue a través de un crédito hipotecario bancario, a 20 años, con mensualidades de 27 mil pesos.

No es una auto exculpación, pues acompaña sus dichos con la escritura pública del penthouse en Alpha Residences. En efecto, el crédito bancario es por 2.6 millones, pagaderos a 20 años.

Al momento de la compra-venta, ocurrida en marzo de 2020, tenía un sueldo mensual de 42 mil pesos como secretaria de Desarrollo Urbano. Le alcanzaba, pues, para pagar sus mensualidades.

La verdad, cuadra.

Ahí están los documentos.

Ahora, el reto a su ex jefa, la presidenta municipal, en cuatro puntos:

“7.- Desconozco las razones verdaderas que motivaron a la Presidenta Municipal, para solicitar mi renuncia, y niego categóricamente haber cometido cualquier conducta que fuera reprochable penal o administrativamente.

“8.- Puedo decirle, que durante mi desempeño, fue la suscrita quien de manera constante, y mediante oficios, solicitaba a la Contraloría Municipal, llevara a cabo Auditorías a la Dependencia con el objeto de conocer el desempeño de los trámites y servicios que se brindan.

“10.- La Corrupción no corre por mis manos, ni antes, ni durante, ni después de la experiencia en ésta Administración Municipal; Mi trayectoria en la Investigación, la Academia y el Foro de Profesionales, que es al que pertenezco y me he dedicado, lo pueden constatar.

“11.- Le informó que será la suscrita quien, acudirá a las instancias competentes, a fin de solicitar que se exhiban las supuestas pruebas en mi contra, y coadyuvaré con las investigaciones correspondientes para luchar en contra de la Corrupción, siempre luchando por el respeto a mis derechos humanos y combatiendo las arbitrariedades de las autoridades”.

Ahora, muy probablemente, Claudia Rivera tendrá que enfrentarse a tribunales con su ex secretaria, que no planea abandonar la vida pública en el oprobio ni dejarse llenar de lodo. Beatriz Martínez Carreño inicia su defensa de la maquinaria que el aventaron. A mí sí me convence.

Lea la carta. A mi parece convincente. Beatriz Martínez Carreño fue renunciada para proteger a alguien más. Y ese alguien más, es Andrés.

Pronto, más datos.