El tablero electoral con 13 partidos en Puebla

A la par del repunte o rebrote del coronavirus, el tablero electoral de Puebla sufrió modificaciones radicales a partir de la incorporación de tres nuevos partidos nacionales al sistema partidario, por lo que en 2021 veremos una fragmentación inédita.

Con el PES 2.0 avalado por el INE, más Fuerza Social por México (FSM) y las Redes Sociales Progresistas (RSP) que recibieron vida en la Sala Superior del TEPJF, en Puebla se disputarán el Congreso local, así como las alcaldías, un total de 13 partidos políticos.

No son buenas noticias para el barbosismo, pues dos de esos nuevos partidos políticos son controlados por enemigos del gobernador Barbosa: el nuevo PES y Fuerza Social por México (FSM).

En el caso del nuevo PES no hay mucho que escarbar. Al resucitar como partido político nacional después de perder el registro en 2018 por no alcanzar el 3% de la votación, ahora no podrán coaligarse con otros partidos.

Van solos y con libertad de ser enemigos del gobernador, pues la primera plurinominal la comprometió Hugo Eric Flores para Fernando Manzanilla, el rey de los conejos. Falta ver si alcanzará el 3%, pero la sola presencia del ex titular de Gobernación hace al nuevo PES intransitable.

Luego tenemos el caso de Fuerza Social por México (FSM) donde se encuentran dos personajes clave: Pedro Haces y Gerardo Islas. Su punto de unión es el ex gobernador Antonio Gali Fayad. No dude que en FSM se refugie el galicismo que tiene puestos pies en varios partidos para resistir una andanada.

Pedro Haces no es sólo senador suplente y dirigente nacional de la CATEM, un sindicato que ha crecido bastante en los últimos años. También es un próspero empresario del mundo del espectáculo donde se le conoce como Don Bull.

En ese triple papel, Gali le concedió a Pedro Haces el manejo del Palenque de la Feria de Puebla durante dos de su gubernaturas, poniendo al frente a Rafael Herrerías. Así que el vínculo entre los Gali, Haces y Gerry viene de atrás.

En los rumores palaciegos se dice que Gali fue uno de los que financió la creación de FSM, enviando como su representante a Gerry Islas. Así se explica que sea dirigente nacional. Si esto es así, sería uno de los partidos en los que se refugiarán los galicistas que sean perseguidos.

No es el único partido de los Gali, pues sus intereses también se encuentran en el PSI de la familia Navarro, en el PAN con Genoveva, en el PES a través de Manzanilla y, por último, en Movimiento Ciudadano, de la mano de Fernando Morales.

Los Gali, si quisieran, podrían hacer su propia coalición.

De los tres partidos de reciente creación, el único que puede militar en el barbosismo, y parece que ya lo hacen, son las Redes Sociales Progresistas, pues rápidamente se pusieron a las órdenes de Casa Aguayo.

El encuentro fue difundido en redes sociales: Ramoncito Solana, líder estatal, Christian Macip y Rafa Reynoso, el ex secretario del Medio Ambiente en el interinato de Pacheco.

Dos enemigos y solo un aliado.

Para que las cuentas salgan al barbosismo y pueda terminar de delinear su tablero, hace falta resolver lo qué ocurrirá con Morena y con el PT.

En el caso del partido en poder, después de dimes y diretes, la telenovela de la dirigencia nacional se encuentra a punto de llegar al final.

La próxima semana sabremos si Mario Delgado –aliado del gobernador– o Porfirio Muñoz Ledo –representante de los radicales– ganan la encuesta. Después de eso, comenzará la selección de candidatos.

En el caso del PT, todo se enrarece, pues el partido del Profe Anaya cada día estira más la liga, y basta ver la actitud de Nancy de la Sierra contra Monreal y Alejandro Armenta para saber que, quizá, una ruptura comience a hacerse realidad.

Un escenario electoral con 13 partidos, pues, luce inmanejable.