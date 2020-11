¡Pélate, manito! Se le quitó lo león al JJ

Hace cinco días que sus redes sociales no saben nada de José Juan Espinosa, el diputado que se encuentra con la soga al cuello por el delito de quebranto al erario de San Pedro Cholula mediante el uso de facturas falsas.

No usó sus redes para desmentir el rumor más difundido en el puente de muertos: que había solicitado licencia al cargo para darse a la fuga y dejar a su suplente, Rodolfo Huerta, encargado de su defensa política.

Lo último que se supo del tal José Juan fue su acto histriónico de denunciar al auditor Romero Serrano quien a su vez lo denunció por el uso de facturas falsas en uso de sus atribuciones como Auditor Superior, y una entrevista con Juan Carlos Valerio la mañana del jueves 29. Todavía ese día andaba muy león.

Dicen las malas lenguas que se fue a la CDMX a cabildear su asunto para encontrar una defensa política adecuada con el objetivo de no terminar en la cárcel haciéndole compañía a Eukid.

Tenía cita en Gobernación para, supuestamente, ser recibido por Olga Sánchez, a donde también llevaría el tema del rector Esparza, pues en ese mismo momento se desarrollaba la sesión de Consejo Universitario en la que amenazó con acciones violentas de universitarios “en su defensa”.

Ese mismo día, vía un tuit de Esparza, nos enteramos de que el JJ ya tenía su orden de aprehensión.

También acudiría donde siempre: al Senado con Ricardo Monreal para recibir su abrazo protector, el lugar donde siempre se ha refugiado.

Alguien le prometió también que lo recibiría el consejero jurídico del presidente, Julio Scherer Ibarra, para que el tema llegara al máximo nivel.

Lo que se sabe es que José Juan falló en todas sus misiones.

En Gobernación juguetearon con intervenir en el tema y mandar a llamar al Fiscal General del Estado, así como al presidente del TSJ, para que presentaran informes sobre el desarrollo de la carpeta de investigación, así como su posible judicialización.

Sobra decir que era algo insensato, un disparate, pues en mesas políticas acabaría dilucidándose un tema jurídico que corresponde a los tribunales.

Decisiones que pueden y terminarán siendo revisadas por tribunales federales en juicios de amparo.

Si mandaron a llamar a Higuera Bernal o a Héctor Sánchez, basta decir que no acudieron.

Luego, Ricardo Monreal no aceptó reunirse con José Juan Espinosa por una molestia muy concreta: la actitud traicionera de Nancy de la Sierra en la votación para eliminar los 109 fideicomisos y la durísima confrontación con Alejandro Armenta.

Monreal se los hizo saber muy claro: ya me traicionaron una vez, no me traicionarán otra. A lo mejor después se le pasa el coraje, pero de momento no quiere saber nada ni de Espinosa ni de Nancy.

Es un misterio si lo recibió Scherer, el consejero jurídico del presidente, o si sólo le tomaron el pelo quienes hicieron de José Juan el principal promotor de Porfirio Muñoz Ledo en la interna de Morena, quien por cierto bajó sus armas de guerra y ya aceptó la victoria de Mario Delgado.

Los caminos políticos se cerraron para José Juan, a quien sólo le quedan los jurídicos, es decir, enfrentar la acusación penal de delitos fiscales y quebranto patrimonial.

En esa lógica, algún amigo le propuso lo único medianamente razonable en estos casos: ¡pélate, manito! Negociar su exilio voluntario, o de plano, irse prófugo.

Con tanta premura, José Juan habría incurrido en un error: ingresar su solicitud de licencia el día sábado, claramente inhábil para ese tipo de trámite, pero eso se sabrá hasta el día de hoy en que lo aclare la presidenta de la Mesa Directiva.

También quizá nos enteraremos si fue detenido finalmente y puesto a disposición de un juez, o la orden de aprehensión se quedará guardada en algún escritorio para desempolvarse por si el tal JJ vuelve a abrir el pico.

José Juan pudo desmentir en redes las versiones de la solicitud de licencia, pero prefirió guardar un ominoso pero descriptivo silencio. Un silencio que lo dice todo.

No es un mal consejo para estos momentos: ¡pélate, manito!