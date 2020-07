Vecinos de Altepexi piden intervención de autoridades ante incremento de casos Covid

Vecinos de San Francisco Altepexi solicitan la intervención de la Jurisdicción Sanitaria número 10 en este municipio, debido a que en los últimos días se han incrementado los casos de COVID-19, además porque suman más de 10 personas fallecidas por este virus.

Indicaron al portal Municipios que el caso más lamentable es el de una familia en la cual han fallecido por coronavirus al abuelo, madre e hija y además dos integrantes más se encuentran hospitalizados, sin embargo, nadie quiere dar información al respecto.

Solicitaron a la jurisdicción sanitaria 10 que se apliquen acciones y evitar que se siga registrando la propagación, así como contagio de Covid-19, ya que el Ayuntamiento que preside Pablo Desiderio Miguel no está aplicando los protocolos y medidas ante la pandemia.

Reclamaron que incluso las autoridades municipales no han hecho nada para evitar la realización de fiestas y eventos en donde se registra las aglomeraciones de personas, desde que inicio la cuarentena.

Precisaron que a esto también se suma que la mayoría de los ciudadanos no están cuidando su salud, pues no utilizan gel antibacterial, cubrebocas, no guardan la sana distancia, ni aplican las demás medidas higiénicas.

Con información de Municipios