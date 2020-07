Interviene Guardia Nacional en Nopalucan por vecinos que rechazan sanitización contra COVID (FOTOS Y VIDEO)

Vecinos de la junta auxiliar de Santa María Ixtiyucan, municipio de Nopalucan, rechazaron la sanitización de las calles por parte de las autoridades por lo que tuvo que intervenir la Policía Municipal y Guardia Nacional tras los ánimos exacerbados de los pobladores por balazos de disuasión que lanzaron los municipales.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes 15 de junio cuando la edil auxiliar de Santa María Ixtiyucan, Estela Aguilar Caballero, dio aviso a los pobladores sobre la sanitización de las principales calles de la localidad.

Sin embargo, los pobladores se negaron a la desinfección de calles ya que argumentaron que el líquido con que se iba a limpiar la vialidad olía muy mal y era insoportable.

Por lo anterior, la presidenta auxiliar señaló que la sanitización se llevaría a cabo con el fin de evitar que el coronavirus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, se extendiera por la comunidad, ya que el municipio lleva 9 casos de contagio y 3 defunciones.

No obstante, los vecinos se opusieron de forma enérgica y la presidenta auxiliar canceló la sanitización, no sin antes advertir que ella no era responsable de los contagios, defunciones y uso de cubrebocas como medidas de prevención.

Tras doblegar a la autoridad local, los pobladores se tornaron violentos y destruyeron dos vehículos, momento en que los policías municipales dispararon al aire para disuadir a los pobladores, por lo que pidieron apoyo de la Guardia Nacional, quienes calmaron los ánimos.

Sin embargo, el descontento se apoderó de los pobladores y cerraron la presidencia auxiliar; advirtieron que no permitirán entrar a ningún funcionario al recinto hasta que la presidenta auxiliar dimita a su cargo.

Los vecinos de la junta auxiliar exigen la presencia del presidente municipal de Nopalucan, José Margarito Aguilar de la Cruz, junto al regidor de la comisión de Gobernación para destrabar este problema.

Cabe señalar, que la autoridad municipal no ha dado la cara desde el pasado 23 de mayo, 2 días antes de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en Nopalucan; ante la ausencia de autoridad, se sigue realizando la plaza de los lunes y la gente anda como si nada, no hay restricción alguna.

El alcalde Aguilar de la Cruz también es habitante de la junta auxiliar de Santa María Ixtiyucan, por lo que la gente de esa comunidad también exige que renuncie a su cargo ante la ineptitud para gobernar.