Mario de la Rosa llama a no bajar la guardia y mantener medidas ante COVID en Amozoc

El presidente municipal alentó a la población a quedarse en casa y no desesperarse

Mario de la Rosa Romero, presidente municipal de Amozoc, hizo un llamado a los ciudadanos del municipio para continuar con las medidas de protección y prevención ante la pandemia del COVID-19.

De la Rosa Romero exhortó a los habitantes del municipio a no bajar la guardia y redoblar esfuerzos con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus en la demarcación.

El presidente municipal hizo hincapié en practicar y mantener las medidas sanitarias vigentes, así como alimentarse sanamente, ya que comiendo frutas y verduras reforzamos nuestras defensas, mencionó.

También dijo que es necesario llegar a cada hogar y desinfectar los objetos, implementar medidas como lavado de manos, Sana Distancia y la aplicación de gel antibacterial, con el objetivo de salvaguardar la salud de las familias de Amozoc.

De igual manera, de la Rosa Romero mencionó que la emergencia sanitaria no ha terminado, por lo cual es importante no confiarse ni bajar la guardia, no se debe exponer a los integrantes de cada familia saliendo de casa.

Cabe destacar que el H Ayuntamiento de Amozoc desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19 ha mantenido un trabajo constante en favor de la salud de los ciudadanos, implementando diversas acciones para prevenir e informar sobre la propagación del COVID-19, tales como la desinfección en oficinas gubernamentales, mercado municipal y otras dependencias.

Para finalizar, el alcalde afirmó que Protección Civil Municipal sigue revisando que los espacios públicos se mantengan sin aglomeración de personas y llevando a cabo las medidas sanitarias ante la nueva cepa del coronavirus.