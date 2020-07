Memo Velázquez refrenda apoyo total para trabajadores de Limpia en Atlixco

Guillermo Velázquez, presidente municipal de Atlixco, se reunió con trabajadores del Departamento de Limpia y se comprometió a no despedir a ningún trabajador e investigar los presuntos actos de corrupción por parte de sus jefes inmediatos a fin de encontrar soluciones que mejoren las condiciones laborales de los empleados del Ayuntamiento.

Tras una reunión entre empleados y el edil, acordaron que los despedidos de manera injustificada regresarán a laborar, además serán removidos de sus cargos los inspectores y el jefe del Departamento de Limpia, Gerardo Conde.

La mañana de este miércoles 17 de junio, luego de la protestas de los empleados de Limpia del pasado martes, se llegó a una negociación con el personal para tomar acuerdos, llegando a la conclusión de que serán apoyados los trabajadores y tomadas en cuenta sus peticiones.

Destituyen a jefe y supervisores

Otro de los acuerdos fue destituir a los inspectores Romario Téllez, Román Velázquez y Alejandro Arenas, así como al jefe del área Gerardo Conde, quien también estuvo señalado por extorsión y malos manejos de los recursos.

En entrevista, el abogado de los trabajadores, Luis Antonio Sánchez, refirió que también se analizarán los cinco despidos anteriores realizados previos al acercamiento, los cuales comenzaron desde enero pasado.

En este sentido, el alcalde comentó que se tomó la determinación de despedir a los tres supervisores y abrir una investigación para el jefe de área, Gerardo Conde, sobre los presuntos malos manejos al interior del Departamento de Limpia.

Aseguró que en cuanto al equipo necesario para enfrentar el coronavirus, que ya se les había entregado pero muchos no los usan porque se les hacen incómodo para laborar, pero no quiere decir que no lo hayan entregado.

También indicó que sí había ordeña de diésel de los camiones recolectores de basura, lo cual se pudo comprobar con las bitácoras de dichos vehículos, es por ello que también despiden a los inspectores.

Finalmente, Velázquez Gutiérrez afirmó que no habrá sanciones ni consecuencias legales para los trabajadores de Limpia y podrán regresar a laborar de manera normal, además de que habrá dos supervisores que estarán vigilando las tareas y acciones del Departamento de Limpia a fin de acabar con las presuntas extorsiones.