Le parten la cabeza a machetazos a inspector de Huaquechula (FUERTES FOTOS)

Roberto Bautista Vázquez, inspector de la localidad de Ahuatlán, perteneciente al municipio de Huaquehula, fue agredido a machetazos por Zenaido García Tejeda por presuntas rencillas por la representación en el centro de salud.

Los hechos ocurrieron a las 8:00 horas de este lunes 30 de junio, tras los hechos el afectado acudió con una herida en la cabeza que partió a la mitad una de sus orejas a las autoridades municipales, pero nadie lo atendió.

"Nadie me ha llamado, esta persona no sé ni qué le pasa y me dicen que es muy agresiva, que de por sí hace este tipo de cosas, agrede a los demás", explicó Bautista Vázquez.

Mal herido, Bautista Vázquez acudió a la Casa de Justicia de Izúcar de Matamoros donde al verlo mal herido le tomaron la denuncia, aunque le advirtieron que tardaría mucho para que se desarrollara una investigación.

El inspector de Ahuatlán ahora permanece con temor de otro posible ataque en represalia ante la denuncia interpuesta contra García Tejeda, por lo que pidió la intervención del presidente municipal Ciro Gavilán.