Obreros exhiben irregularidades de textilera Maritex en El Verde

Los trabajadores en paro señalaron que les adeudan hasta un mes de salario, además de que no cuentan con prestaciones, transporte, áreas adecuadas de trabajo y equipo de seguridad

Trabajadores de la empresa de textil Maritex, ubicada en San Salvador El Verde, denuncian que además de adeudos también carecen de prestaciones de ley, transporte de personal para personal de otros municipios, entre otras anomalías.

Los empleados señalaron que existen deficiencias al interior de la fábrica como áreas que carecen de iluminación, falta de herramientas y equipos de seguridad, por lo que además de la exigencia de sus pagos atrasados piden mejores condiciones laborales.

Tras el paro laboral que se realizó en días pasados los obreros señalaron que se les adeuda entre tres y cuatro semanas de salario, motivo por el cual se tomó la decisión de irse a huelga; advirtieron que regresarán a laborar hasta que se les liquiden los pagos.

Cabe señalar que estas no son todas las irregularidades que hay al interior de dicha empresa textilera, ya que los trabajadores comentaron bajo la gracia del anonimato que a los obreros que acuden laborar de otros municipios, como Santa Rita Tlahuapan, les fue suspendido el transporte de personal.

“Aquí no hay pago de utilidades, no hay vales de despensa, no hay bonos de puntualidad, incluso hay personas que vienen a trabajar desde lejos y ya les quitaron el transporte”, reclamó un empleado.

“Eso no es todo, si nos metemos a las áreas de los trabajadores podemos encontrar que en tejido riso se trabaja casi a oscuras. Se nos pide y exige que se saque la tela al 100 por ciento cuando se carece del alumbrado necesario para laborar”, señaló.

En este sentido el trabajador enfatizó que en otros departamentos carecen de herramientas, “tenemos áreas en donde se tiene que utilizar equipo de protección y no nos dan nada, si pasa algo se hacen de la ‘vista gorda’ y nos dicen: ‘arréglatelas como puedas’; del Seguro Social tampoco se hacen responsables”, indicó.

Los obreros piden que se tomen cartas en el asunto por parte de las autoridades correspondientes ya que en otras ocasiones las personas que alzan la voz son la primeras en ser despedidas.