Encubre Pérez Popoca a edil auxiliar de Tonantzintla en intento de violación: es falso que apoye a las mujeres

Karina Pérez Popoca, alcaldesa de San Andrés Cholula, solapó el intento de violación que ejerció el edil auxiliar de Santa María Tonantzintla sobre una ex colaboradora de dicha junta auxiliar, pues a pesar de las denuncias protegió a su subalterno contraviniendo su supuesto activismo feminista y contra la violencia de género.

La víctima, Patricia N, señaló a través de un testimonio narrado en un video difundido en redes sociales, que hace unos meses trabajó en la administración de Pérez Popoca, quien no la apoyó cuando denunció el intento de abuso sexual sufrido por parte del presidente auxiliar de Santa María Tonantzintla, Pedro Vargas Tecuapetla, donde laboró bajo sus órdenes como colaboradora.

Indicó que tras el video difundido por la propia alcaldesa, donde apoya un presunto activismo feminista y en contra de la violencia de género, reclamó que la morenista no la haya respaldado cuando sufrió violencia de parte de Pedro Vargas.

"Me molestó en el sentido en el que dice que: las mujeres son para no denigrarlas, para apoyarlas y tratarlas bien, es cosa que la señora nunca hizo. Me dio risa ver el video. Hubo un incidente hace aproximadamente un año, cuando entró el señor Pedro Vargas trató de abusar de mí, por violencia psicológica también, porque me hacía majaderías, gritos y todo eso", señaló la víctima no escuchada por la alcaldesa Pérez Popoca.

Patricia N relató en su testimonio que Vargas Tecuapetla llegaba borracho la mayor parte de la semana a trabajar a la junta auxiliar, por lo que se dirigió a los regidores para solicitar apoyo en este caso de intento de abuso, sin embargo le dieron la espalda pues le advirtieron que era su palabra contra la de Pedro Vargas, quien además era protegido por la presidenta municipal de San Andrés Cholula.

Sobre la falta de apoyo de Karina Pérez Popoca a su caso de intento de violación por parte de uno de sus subalternos, la ex empleada del Ayuntamiento de San Andrés Cholula reclamó que es "humillante, porque habla de 'Valores que hacen Gobierno', más bien digo: invalores que tiene en su gobierno. ¿Por qué? Porque realmente no está apoyando a la gente como debe de ser, al cien por ciento, y más si somos mujeres. Que recuerde que también somos madres, somos madres solteras - y lo digo en mi caso-. Ella, bien o mal, tiene un esposo, tiene una persona que la ampare. Desgraciadamente, así como yo hay cientos de mujeres que no tienen el respaldo de un presidente de una sociedad como tal".