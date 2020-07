Continúan los despidos injustificados en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco

Alrededor de 20 trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA), a cargo de Leopoldo González Rosasen, fueron despedidos esta quincena de forma injustificada, ya que los corridos participaron en la campaña de Guillermo Velázquez y Martha Erika Alonso.

Estas medidas afectan severamente a los estudiantes, quienes al enterarse del despedido a su coordinador comenzaron a hacer patente su inconformidad a través de las redes sociales.

"Hay muchos cambios en el ITSA, uno de ellos es el cambio de nuestro coordinador de Industrial, el Mtro. Rodolfo Torres, quien nos ha apoyado en todo momento y es el único que se ha esforzado en todo momento. No es justo que ahorita en tiempo de pandemia lo corran, ya antes lo habían intentado y lo defendimos. Y peor aún que no estamos en la institución para poder exigir, ya que nos ponen a una persona que no cumple con el perfil, ella es licenciada en sistemas y no tiene el carácter para tratar con nosotros ni cumple con el perfil. El ITSA siempre lo agarran como botín, ¿y los alumnos dónde quedamos?", dijeron fuentes cercanas a CAMBIO Regionales.

Las inconformidades aumentaron, pues desde la llegada de González Rosasen como director de la institución, las cosas no han mejorado, incluso la matricula bajó con 300 estudiantes menos que el proceso anterior.

También los cambios al interior del Tecnológico y de la forma en la que tratan al personal docente y administrativo provoca un el clima laboral de incertidumbre al no saber quiénes serán los próximos en despedir.

Erick de Bernardo Hernández llegó como mano derecha del director y funge como titular de Planeación y Vinculación, lo acusan de amenazar a la gente para que firme la renuncia para meter a su equipo y correr sin indemnización a quienes no se alinean.

"Los obligan a firmar renuncias y los engañaron que les van a dar un cargo menor, pero que no los van a correr, a la mera hora sí los despidieron a todos", aseguraron a CAMBIO Regionales.

Cabe señalar que esta última quincena fueron despedidos cuatro empleados, por lo que ya suman más de 24 en lo que va de la gestión de este nuevo director y llegan personas que no cuentan con el perfil adecuado, afectando a los estudiantes.