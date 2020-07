Sacerdote de Atlixco incita a religiosos para que permanezcan en casa

El sacerdote de la parroquia de la Trinidad de Atlixco, Cesar N. lanzó el llamado a que la sociedad permanezca en casa y apoye a quienes se han contagiado de Covid, luego de que recibiera la mala noticia de que su padre resultara positivo.

En un emotivo mensaje vía redes sociales el sacerdote expuso la situación por la que atraviesa y la necesidad que tiene que frecuentar a su familia, pero ante la pandemia no ha podido hacerlo.

Externó que se ha enterado de esta mala noticia, de que no sólo su padre, quien por cierto lleva el mismo nombre, sino que además amigos, feligreses y compadres están en las mismas condiciones y lamentó el que no se haya podido erradicar por no guardar la sana distancia ni el quédate en casa.

Queridos hermanos, hermanas, amigos.

El tema de la Pandemia nos está pegando a todos de muchas maneras. Es cierto, es real y está cercano.

Hace un momento me acaban de avisar que mi papá salió positivo en las pruebas del Covid-19.

Un hombre fuerte, cuidadoso de la familia, alegre.

Desde hace días está confinado solo en una habitación. Sin mayores síntomas que la debilidad y la incertidumbre de qué pasará. Pero confiados en Dios.

Me entero de más contagios entre amigos, compadres, más muertes. Por favor cuídense mucho y cuidémonos todos.

Un sentimiento de profunda tristeza e impotencia llega a mi corazón. Desde enero que no veo a mi familia y cuando más necesito de un abrazo de ellos y ellos tal vez necesitan de mí, no nos podemos acercar.

Les suplico que recen por él. También se llama César. Y recen por mí.

Que Dios se los pague y la a Virgen los proteja.