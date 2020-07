Denuncian alteración de actas de defunción por COVID en Atlixco

Médicos, funerarias y sepultureros del municipio de Atlixco advierten que la alteración de actas de defunción de fallecidos por COVID-19 expone al personal que labora en esta pandemia, por lo que llamaron a evitar cambiar la causa de muerte por neumonía atípica o infarto.

Una encrucijada viven trabajadores de los servicios funerarios, panteón municipal y médicos en torno al COVID-19, ya que familiares de contagiados prefieren negarlo y darles ‘cristiana sepultura’ a enterrarlos de inmediato o incinerar el cuerpo, lo que pone en riesgo a decenas de personas.

Los dueños de funerarias consideran que la situación que enfrentan ante el COVID-19 es muy riesgosa, ya que comentaron que desde que inició la pandemia, algunos de los familiares de quienes han muerto por coronavirus se niegan a que se señale en el acta de defunción, por lo que el diagnóstico se cambia por infarto o neumonía; con estos resultados realizan el resto de los trámites y terminan sepultados en los panteones.

El sepelio autorizado por las instituciones de salud, incluso a nivel nacional e internacional, indica que los cuerpos deberán ser enterrados de inmediato o incinerados sin ningún rezo o tradición mortuoria, “sin embargo, el solo hecho de pensar que el alma no tendrá rezos, que no será despedido con mariachi o que no habrá comelitona no es aceptado por todos”, comenta uno de los entrevistados, dueño de una de las funerarias locales.

El recuerdo de Rey Rodríguez, dueño de Funerales Puebla que murió de COVID-19 hace unas semanas, es una clara muestra del peligro al que se exponen quienes se encargan de los cadáveres y los preparan sin saber que la causa de su fallecimiento no era neumonía o un infarto, sino coronavirus.

“Con que uno de los que trabajamos en este ramo durante la pandemia falle, cambie el dictamen o permita alguna negativa de los resultados, pone en riesgo la vida de todos”, señaló.

Desde el inicio de la pandemia se denunció que los certificados de defunción eran cambiados por médicos particulares a beneficio de las familias, lo que acarrea problemas a los trabajadores de este sector.

En entrevista, Bardo Garcés, dueño de Funeraria Garcés, comentó que tras la muerte de Rey, ellos han extremado las precauciones al grado de que ya no realizan velatorios en su funeraria.

A pesar de que el servicio ha aumentado al menos 20 por ciento, no se exponen a tener tanta gente en las capillas, mucho menos cuando conocen que el fallecido pudo haber muerto por COVID-19.

Sin embargo, hay otras funerarias que se exponen al contagio. Aseguran que el costo es mucho más alto y hay quien sí lo paga.

Aumentan los casos en el panteón municipal

El caso del panteón municipal es similar, todos están expuestos, el administrador Eloy Soledad Torijano tuvo que adquirir equipo especial para enterrar a quien llega con la orden de ser sepultado.

De manera oficial, al menos seis personas con COVID fueron inhumadas en dicho cementerio, pero de manera extraoficial la cifra es mayor. Sin embargo, señala que la discrepancia en las cifras no es responsabilidad del panteón, sino que son indicaciones.

Sobre las defunciones ocurridas durante las últimas semanas, el funcionario señaló que ya no puede dar entrevistas al respecto, pues les han pedido que se mantenga al margen de la situación.

Lo que sí puede asegurar es que el peligro está latente para los sepultureros y para quienes continúan cumpliendo con su trabajo, por lo que aconsejó extremar precauciones con la indumentaria correcta, el uso del cubrebocas, guantes, careta, gel antibacterial, desinfectante, y lo más importante, soportar el calor bajo el rayo del sol mientras se excavan las fosas.

Las carencias vulneran a los médicos

Las carencias en los hospitales, la falta de personal, pero sobre todo los consultorios particulares provocan los cambios de dictámenes.

El regidor de la comisión de Salud en Atlixco y médico, Abraham Morales, refirió que el COVID-19 es una realidad, el contagio es muy alto y todos deben ser responsables para cuidarse, sobre todo el dejar de insistir en enterrar a sus difuntos de forma tradicional, convocando a toda la familia y amigos.

Las últimas indicaciones de las autoridades municipales son las de evitar hacer la vida ‘normal’ porque los índices de contagios se han disparado considerablemente en el estado de Puebla.

El zócalo fue reabierto, los turistas llegaron en gran número cada fin de semana, se pasearon en el primer cuadro de la ciudad y disfrutaron de las actividades, pero a partir de este martes 21 de julio fue cerrado de nueva cuenta para evitar contagios.

El pasado lunes 20 de julio, miembros de Antorcha Campesina realizaron sus acostumbradas manifestaciones, tomaron el zócalo en donde pobladores de Tlapanalá, Tepexco y Santa Clara Ocoyucan viajaron en camiones para manifestarse, un claro ejemplo de que la pandemia no es tomada en serio por algunos ciudadanos.