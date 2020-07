Restauranteros de Atlixco inconformes ante cierre de negocios; ya no aguantan la crisis

Tras el cierre imprevisto a restaurantes del centro de Atlixco por parte de personal de Protección civil del estado de Puebla los representantes de los comerciantes establecidos como Conea comenzaron a dar a conocer su inconformidad y sobre todo la petición de retomar las actividades de manera responsable.

“Entendemos que la intención es disminuir el número de contagios que derivan en COVID-19, sin embargo no estamos de acuerdo y lo manifestamos con respeto, el comercio formal está en agonía y no lo digo como metáfora, se está muriendo la economía, lo poco o mucho que los empresarios siempre tenemos como colchón financiero se ha terminado o en otros casos está ya por agotarse y no podemos resistir más” externó Alfonso Campos presidente de Conea, Consejo de Negocios y Empresas de Atlixco A.C.

Los empresarios atlixquenses solicitaron empatía para evitar caer en problemas serios como desempleo e inseguridad, sobre todo en momentos en los que existe el comercio informal en donde no han cerrado puertas ni un sólo día y no hay nadie que les diga nada.

Pidieron una reunión con el Gobierno del Estado para tratar el tema de manera conjunta así como Continuar con los operativos, pero permitir la reactivación del comercio y que estos pongan "piso parejo", tanto para establecidos como para ambulantes.

“Si todos cumplimos con las medidas sanitarias consideramos que gradualmente se puede ir reactivando la actividad comercial y por el contrario si paramos a un sector de esta economía y dejamos que el otro actúe sin la mínima responsabilidad no tendremos los resultados que todos esperamos y que a todos conviene” dijo el presidente de Conea.