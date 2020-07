Protección Civil clausura negocios no esenciales en Atlixco

En un operativo sorpresa que realizó Protección Civil en Atlixco, se clausuraron negocios que no son de primera necesidad ante la pandemia de coronavirus

La mañana de este sábado comerciantes de Atlixco fueron sorprendidos por personal de Protección civil del estado en donde fueron clausurados dos locales uno de artículos deportivos y otro una mueblería, por desacato a la autoridad estatal así lo informó Eduardo Vargas Ávalos coordinador de protección civil del estado.

El funcionario refirió que el operativo se debe a que muchos negocios que no son de primera necesidad no hacen caso y siguen abriendo sus puertas, este decreto se dio a conocer desde el principio de la contingencia y por ello es que ahora se realiza el operativo.

En dicho operativo fueron cerrados locales e instalados sellos, pero no son sancionados de manera económica, solo que cuando bajen el número de contagios y cambie el semáforo de rojo a amarillo van a poder reabrir.

“La idea es que se verifique que hay actividades esenciales como no esenciales, hay un documento que estableció la Secretaría del Trabajo que da a conocer cuáles son los comercios que si pueden permanecer abiertos como farmacias, lugares donde se vende comida, material de construcción ferreterías, entre otras”

Las actividades no esenciales son aquellas que no se necesitan para la subsistencia de las personas como tienda de muebles, cosméticos, de bolsas, de trajes, vestidos, tiendas de regalos, no es una actividad esencial.

El funcionario agregó que para aquellas personas que dicen que no se les notificó antes sobre estos operativos o incluso sobre el hecho de que deben cerrar, indicó que es obligación de los habitantes el estar al tanto de los decretos estatales como órgano rector de las actividades en sociedad y de las actividades en torno a la pandemia.

Cabe señalar que el decreto que marca sobre la obligación de mantener cerrado en el caso de los comercios no esenciales fue dado a conocer desde el 23 de marzo y se han emitido varios en torno al tema por lo tanto ya no hay pretextos ni prórrogas para nadie.

por el momento no hay sanaciones, pero si en locales ya sellados levantan el sello y vuelven a abrir entonces si se hacen acreedores de una sanción como lo marca el reglamento.