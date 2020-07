Preocupan humo y desechos de funeraria en Atlixco por COVID

Vecinos de la colonia Solares Grandes indicaron que de la funeraria Cristo Rey se despiden olores fétidos y ruidos durante toda la noche que no permiten dormir.

Humo y desechos del velatorio Cristo Rey en Atlixco generan preocupación a los vecinos de la funeraria, pues día y noche se incineran cuerpos de personas fallecidas por coronavirus, lo que genera olores fétidos; piden se investigue sobre estos contaminantes, pues hay personas que padecen asma y otro tipo de enfermedades respiratorias.

Los vecinos de la colonia Solares Grandes señalaron que perciben olor a pollo quemado, así como ruidos constantes que son molestos para dormir, incluso las ventanas llegan a vibrar por los golpes que no los dejan descansar.

Indicaron que el pasado domingo 26 de julio, el humo de los crematorios fue mucho más constante, por lo que acudieron a preguntar directamente a la funeraria y una de las empleadas les dijo que había una falla en la máquina, aunque después cambió su versión al decir que el empleado que manejaba la máquina es nuevo.

Después de un largo rato, los mismos vecinos pidieron a la funeraria que apagaran los aparatos del crematorio si no servían, pero los empleados se negaron porque estaban en plena cremación de un cuerpo. Tras una hora dejó de salir humo por la chimenea, sin embargo, el ruido continuó incrementando.

Los colonos piden que se supervise si la empresa funeraria cuenta con todos los permisos correspondientes, ya que los servicios de cremación que ofrece los tiene sólo en Puebla capital y no en Atlixco, según las indicaciones de su página de Facebook, refirieron los vecinos.

Los atlixquenses enviaron correos electrónicos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para verificar si tenían permisos.

Funcionarios de la Profepa respondieron que no eran la instancia indicada para resolver el tema ni iniciar una investigación; de igual manera llamaron a Protección Civil y tampoco tuvieron contacto con algún encargado.

Los vecinos aseguran que no están seguros que estos desechos no sean dañinos o que no contengan el virus, pero a pesar de las dudas nadie se ha acercado a ellos a despejarlas y darles una explicación.

“El olor era desagradable, como cuando quemas la piel de pollo, fue un rato que salimos a grabar y a mí me dolía la garganta, yo soy asmática y para mí sí era muy preocupante tener esto frente a mi casa”, dijo una de las vecinas.