Exigen a edil auxiliar de Chachapa cerrar peligrosa megazanja

"Alguien se puede matar”, alertó una vecina, quien informó que un conductor se fue con su vehículo a una de las dos zanjas abiertas en la calles Juárez Norte, en la junta auxiliar de Chachapa, en el municipio de Amozoc.

Cuando llueve, la calle se cubre de agua y no se observan los tremendos hoyos de casi metro y medio de profundidad, cinco metros de largo y más de un metro de ancho.

Habitantes informaron que las dos zanjas en la misma calle fueron abiertas hace tres semanas, por personal de servicios públicos del presidente auxiliar de Chachapa, Silvano Morales Lerista. A los pobladores informaron que van a sustituir el drenaje.

Fueron un día con maquinaria y no volvieron, las zanjas no tienen señalética, alguien que no es de la junta auxiliar puede irse al fondo con su bicicleta, motocicleta o auto y lastimarse o hasta morirse, denunciaron los colonos.