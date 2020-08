Denuncian a exalcaldesa de Coronango por fraude y cohecho

El presidente municipal de Coronango, Antonio Teutli Cuautle, presentó una denuncia por los posibles delitos de fraude, ejercicio indebido de funciones públicas, cohecho y las que resulten en contra de la expresidenta municipal, Hermelinda Macoto.

El edil acudió a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Puebla donde reiteró su confianza de que se realizara la investigación apegada a derecho y en beneficio de los ciudadanos de Coronango ya que se entregron todas las pruebas para que la autoridad pueda determinar la judicialización del procedimiento.

El presidente municipal señaló que tras recabar toda la información se dio seguimiento a los procesos administrativos y se citaron a los servidores públicos y funcionarios de la administración de Hernelinda Macoto en cuanto al procedimiento administrativo y se ordenó el desglose de copias de ese procedimiento porque se desprenden otras acciones como de tipo penal por la sustracción de alguna información y el daño causado al Ayuntamiento.

Detalló que entre las observaciones detectadas no se respetaron los procedimientos para la venta de cuatro predios y se calcula que el daño puede ser de 30 millones de pesos.

"Tenemos irregularidades en la venta de cuatro inmuebles desde las actas de cabildo, el precio que se dio que no está debidamente justificado, sobre los ingresos y aplicaciones de esos supuestos recursos que no los tenemos identificados y que según iban a ser para un bachiller, pero no se tiene identificado que esa venta se haya aplicado en eso".

También se denunciaron procedimientos civiles por actos que se hicieron de manera ilegal, irregular que puede traer como consecuencia a los que participaron una reparación del daño.

"El objetivo de todo este procedimiento es recuperar todo lo que se sacó de forma ilegal del Ayuntamiento".

También se denunció la excepción del pago de impuestos ya que se dispensó el pago de derechos a la empresa que participó en la compra de los terrenos cuando tenía que pagar sus derechos que se estima de aproximadamente 400 mil pesos.

Es importante mencionar que de esta denuncia se acumularon cinco procedimientos administrativos y todavía hay más investigaciones en temas como mantenimiento, venta de vehículos, desincorporación de bienes, entre otros, mismas que en breve serán presentadas.