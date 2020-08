Planea Memo Velázquez adquirir terreno para corralón en Atlixco

El presidente municipal comentó que surge la necesidad de adquirirlo porque con esto se proporcionarán a los ciudadanos todas las facilidades, de manera que no puedan tener alguna complicación con algún particular

El Ayuntamiento de Atlixco adquirirá un terreno para que se utilice como corralón municipal, con el que se pretende tener un espacio para 600 vehículos y que tendrá una inversión de cinco millones de pesos, señaló el presidente municipal, Guillermo Velázquez.

Desde principio de año estaba planeado, pero por el tema de la pandemia se suspendió, no se canceló, señaló en entrevista el presidente municipal, Guillermo Velázquez; quien, además, comentó que este encierro permitirá administrar los recursos que se aplicaban en encierros particulares y a su vez, el poder recuperarse por toda la afectación económica que ha dejado la pandemia de coronavirus.

Se tiene planeado que para el mes de diciembre o principios de año se pueda realizar dicha compra, porque aún no hay recursos suficientes en estos momentos, pero sí se tiene contemplado, en lo que se refiere a esta adquisición, que ya será del Ayuntamiento.

Aunque no dijo el espacio en el que se va a comprar, el presidente comentó que surge la necesidad de adquirirlo, porque con esto se proporcionarán a los ciudadanos todas las facilidades, de manera que no puedan tener alguna complicación con algún particular.

Actualmente, existen cuatro corralones en el municipio y todos están regulados con alguna tarifa específica y con algunas medidas de cuidado, salvo los que aplica la misma área de Protección Civil; por ello es que, al contar con un bien inmueble que permita ofrecer los servicios de encierro, se tendrán cuotas mucho más accesibles y será más seguro.