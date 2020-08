Karina responsabiliza a panistas de cualquier daño tras asalto contralora de San Andrés (VIDEO)

Dulce María del Carmen Gregorio Techachai, Contralora de San Andrés Cholula, denunció dos robos a su casa y el acoso de desconocidos; la presidenta Karina Pérez Popoca responsabilizo al PAN de cualquier daño.

De acuerdo con Oro Noticias, la funcionaria municipal acompañó a la alcaldesa morenista Karina Pérez Popoca, regidores y secretarios del Ayuntamiento a un acto protocolario, do de denunció el robo y señalaron a ex funcionarios y al PAN de ejercer presión para no continuar investigaciones de anteriores administraciones.

La Contralora dijo que el pasado viernes 21 de agosto por la noche rompieron el cristal de la ventana de su hija, amagaron a su familia, tiraron al piso y los amenazaron advirtiendo “Se van a morir”.

Gregorio Techachai señaló que a los ladrones les indicaron que ya habían sufrido un robo previo, por lo que al no hallar nada de valor se dedicaron a destruir chapas, muebles y un archivero.

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, responsabilizó al PAN de cualquier daño en contra de sus funcionarios.

Con información de Oro Noticias