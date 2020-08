Echan a regidora de San Antonio Cañada de sesión de Cabildo, pese a fallo del TEEP

El presidente municipal de San Antonio Cañada, Bernardino Aquino Beléndez, ha hecho caso omiso del fallo del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y ha azuzado al Cabildo para evitar que la regidora de la comisión de Servicios Públicos municipales, Amada Borbolla Antonio, vuelva a sus funciones, valiéndose de un reglamento interno; la señalada teme que estén falsificando su firma en documentos oficiales.

El fallo del TEEP, que fue emitido el 16 de julio pasado, señala que se le notificaría al presidente municipal conforme a derecho, de modo que se instruía al alcalde para que “se abstenga inmediatamente de realizar actos o conductas que injustificadamente puedan impedir el libre ejercicio del cargo que ostenta la ciudadana Amada Borbolla Antonio”.

La regidora se presentó al Palacio Municipal porque sabía que habría sesión de Cabildo en días pasados, pero cuando se encontró frente a sus compañeros regidores, se topó con que ellos habían determinado que no podría volver a sus funciones porque el reglamento interno no se lo permitía, de modo que votaron para que se fuera, pues le aseguraron que ella ya no formaba parte del Cabildo.

Lo que le indicaron es que el reglamento impide que pueda volver a sus funciones por el tiempo que se ausentó, es decir, el tiempo que no le permitieron desarrollar sus funciones como regidora, de modo que su suplente ya ocupaba el cargo y no había cabida para ella; para evitar discutir, la cabildante se retiró del Palacio.

A pesar del dicho del resto de los funcionarios, Borbolla Antonio señaló que su nombre sigue saliendo en la nómina, lo pudo comprobar cuando le mostraron unos documentos que supuestamente ella había firmado en agosto de 2019, mes en el que ella ya no estaba en funciones, por lo que teme que estén falsificando su firma en documentos oficiales.

Externó que la situación será puesta en conocimiento de la autoridad competente y procederá a actuar legalmente contra el presidente municipal, por lo que presentará una denuncia para evitar que puedan falsificar su firma y lleguen a hacer mal manejo de ella.