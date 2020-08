Fraccionamiento de Atlixco, Homex, se inunda tras lluvias

"Aquí en Homex, se metió el agua hasta dentro de nuestra casa, antes de haber colocado la reja que divide una sección de la otra se les explico la situación del encharcamiento del agua y lo que podría traer como consecuencia en un futuro, pusieron una malla para que los perros no se pasarán y eso aún más provocó el encharcamiento, hago responsable a la señora Berta que es la encargada de la sección margaritas y al señor Ramón que es el encargado de la sección hacienda, ya que ellos no dieron solución, su única solución fue poner un piso en la parte de enfrente, justificando que eso ayudaría cuando no es así".