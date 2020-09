Cola de Lagarto concluye la reparación del puente de La Viga

Habitantes de cuatro municipios de la zona, como Atlixco y San Diego la Mesa Tochimiltzingo, entre otros, revisaron la conclusión de la reparación del puente las Vigas, el cual se averió por que personal de Cola de Lagarto pasaba con grandes camiones de material.

En meses pasados los vecinos y autoridades comunales decidieron bloquear el acceso del puente, el cual se encuentra a la altura de la comunidad de Nexatengo, y de esta forma denunciar una serie de afectaciones que incluso provocaban la caída del puente dejando incomunicadas a decenas de comunidades.

En entrevista Lorenzo Diaz, representante de los habitantes afectados, refirió que si no hubiera sido por la Unión de los pueblos no se habría conseguido este apoyo por que la empresa no quería hacerse responsable de los daños.

Y es que cola de Lagarto pasa por este puente todos los días y por lo menos 20 veces al día, en ese sentido, ya no podían pasar por tanto daño en la estructura.

De haber colapsado este puente hubiera dejado incomunicadas a por lo menos 15 comunidades.