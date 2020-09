SMT detiene 17 unidades y taxis piratas más

La Secretaría de Movilidad y Transporte del 31 de agosto al 4 de septiembre realizó la detención de 17 unidades piratas tanto de transporte público como de taxis irregulares, esto en los municipios de Puebla, Atlixco, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tepeaca, Xicotepec y Zacatlán.

A través de un boletín la dependencia estatal dio a conocer que derivado de 19 operativos en 31 municipios durante ese periodo, se detuvieron a diferentes unidades por invasión de derroteros y por prestar servicio de transporte mercantil sin tener los permisos correspondientes para ello.

En este sentido dos unidades fueron aseguradas en Tecamachalco y Xicotepec de Juárez, por prestar el servicio mercantil sin la autorización correspondiente, por lo que se comenzó una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado (FGE)

Del mismo modo se detuvieron tres vehículos por invasión de derrotero que corresponden a uno de la ruta 77-A y dos de la R-M21, los cuales circulaban fuera del itinerario o ruta señalada en el título de concesión además de circular en municipios distintos a los autorizados

Además 12 unidades fueron sancionadas por hacer base en lugares no autorizados, rebasar la capacidad de pasajeros permitida, circular sin placas, no portar la licencia vigente que corresponda al tipo de vehículo y no presentar la tarjeta de circulación, situaciones penadas en la Ley de Transporte.