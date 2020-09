Dan espalda los Xicale a Karina Pérez para reelección en San Andrés Cholula

Josué Xicale, síndico municipal de San Andrés Cholula, señaló que apoyará a su padre, Adán Xicale, si decide contender por la candidatura a la alcaldía, ‘dando la espalda’ a Karina Pérez Popoca, quien los ha hecho a un lado en la política interna del municipio metropolitano.

En entrevista para El Sol de Puebla, Josué indicó que “Él (Adán) podría hacer un buen trabajo, pero en su momento tendría que definirlo si va”, señaló el síndico, al tiempo que rechazó lanzarse a la alcaldía sanandreseña.

“Para ser franco, lo he platicado internamente con la familia, algunos compañeros me han preguntado en la cuestión de que si voy a participar o no, con precandidatura o algo, pero tu servidor en este momento consideró que no. Creo que es momento de que otros compañeros participen; además, soy electo en la elección inmediata anterior y pues no podría participar”, citó el síndico.

Sobre la aspiraciones de la presidenta Karina Pérez Popoca de reelegirse para 2021, Josué Xicale señaló que respeta las decisiones de la alcaldesa, sin embargo, consideró que se deben “cerrar ciclos” y que los estatutos de Morena están basados en el “sufragio efectivo, no reelección”.

“En lo personal, pienso que a veces hay que hacer las cosas bien, hay que terminar las administraciones, respeto mucho el trabajo de la presidenta y respeto sus decisiones, pero sí creo que hay que terminar los ciclos; es bueno tener aspiraciones, de acuerdo a la Ley se puede tener una reelección, pero en los estatutos de Morena hay cuestiones como el sufragio efectivo no reelección, hay ideales revolucionarios y hay cosas que se deben evaluar, pero soy respetuoso de las determinaciones de los demás”, concluyó el hijo del padrino político de Karina Pérez.