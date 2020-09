Entregan cubrebocas para el transporte público en Atlixco

El consejo Coordinador Empresarial en coordinación con la Froc estatal entregaron cubrebocas a Autotransportes Acapetlahuacan, con la finalidad de que se sigan reforzando las medidas de sanidad en contra del Covid-19.

En este acto se dio el banderazo de salida de un millón de cubrebocas que se van a entregar en todo el estado para el transporte público en Puebla.

Y es que esto con la finalidad de motivar a la sociedad civil a realizar de manera correcta las medidas de sanidad, preventivas y de seguridad, ya que a decir de los mismos líderes del transporte en el municipio no hay ningún caso de Covid-19 entre los choferes, por lo que se les pide a los usuarios a que no bajen la guardia, aunque ellos no estén muy de acuerdo con estas medidas.

Abraham Castillo en representación de la empresa Acapetlahuacan y representante legal de diversas agrupaciones del transporte público pidió que la población no deje de usar cubrebocas.

El empresario comentó que ellos realizan constante higiene en las unidades así como la entrega de gel antibacterial, aditamentos que no los reciben de ningún apoyo si no que lo hacen con recursos propios.

De igual forma pidió a los usuarios a que porten el cubrebocas pues se los piden o no los dejan subir por gusto si no porque es una obligación de todos el cuidarse a ellos mismos y a los demás usuarios.

Pidió que en caso de que vean a choferes que hagan mal uso del cubrebocas o no lo lleven lo reporten para que cuanto antes se solucione el problema.

Los cubrebocas serán entregados en todo el estado para poder apoyar a la población a continuar tomando medidas y no bajar la guardia ante el coronavirus