Vecinos marcan zona limítrofe con Huejotzingo: "Juan C Bonilla aquí el pueblo manda"

Juan C Bonilla Pue.- Luego de que elementos de la policía municipal de Huejotzingo retirara los letreros que fueron colocados por los vecinos de Juan C Bonilla e la zona limítrofe entre ambos municipios, ahora marcaron la carretera con la leyenda “A. Juan C Bonilla aquí el pueblo manda”.

Recordemos que semanas anteriores, vecinas con sus propios recursos colocaron letreros con estructura metálicas en la zona limítrofe con el municipio de Huejotzingo, las cuales fueron retiradas por elementos de la policía municipal de Huejotzingo durante la madrigada del 16 de septiembre.