Karina Pérez Popoca se promociona con defensa de Museo Regional de Cholula

Karina Pérez Popoca, presidenta de San Andrés Cholula, continúa con sus aspiraciones para las elecciones de 2021 y se enfrenta con el alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, por la jurisdicción del Museo Regional, mismo que la sanandreseña considera de su municipio por su presunto activismo en Cholula Viva y Digna, colectivo que la rechazó por los daños ocasionados por el Catrina Fest en 2018 en la misma zona que tanto dice defender.

La alcaldesa de San Andrés advirtió que como “mujer de lucha” defenderá la jurisdicción de la zona del Museo Regional de Cholula frente a la administración de San Pedro, quien también la reclama.

“Con claridad digo que voy a defender de quien sea los intereses que le corresponden a San Andrés Cholula, porque soy una mujer de lucha y no voy a dejar que esto suceda”, indicó la presidenta morenista.

Polémica por el Catrina Fest

Cabe recordar que en diciembre de 2018 el movimiento Cholula Viva y Digna reclamó a su supuesta integrante y edil de San Andrés los daños ocasionados por la celebración de un concierto masivo en el Parque Intermunicipal Cholula.

"Manifestamos nuestra indignación porque fue un error otorgar el permiso y los miembros de Cholula Viva y Digna que participamos en Morena para contribuir al triunfo de Karina y al Ayuntamiento emanado de Morena nos sentimos indignados", reprochó el colectivo en ese entonces.

Dos años después, la presidenta municipal recobró la administración de dichos espacios que estaban en manos del Gobierno del Estado desde la gestión del extinto gobernador Rafael Moreno Valle, de quien Pérez Popoca siempre se martiriza al señalar que fue perseguida, cuando ya en el poder dejó que se destruyera parte de dicho espacio debido al festival de música.

Enfrenta a San Pedro

Ahora, la munícipe de San Andrés arremetió contra el edil de San Pedro señalando que no permitirá que quiera reclamar un área que nunca defendió –en alusión al Museo Regional de Cholula–, a diferencia del pueblo sanandreseño, según sus dichos, con lo que desdeña las intenciones de su compañero de partido y homólogo.

“Si de él (Luis Alberto Arriaga Lila) era su intención, bien lo pudo haber hecho desde que entró como presidente municipal; no es llegar a querer, con el trabajo de los ciudadanos de San Andrés Cholula y las autoridades municipales vamos a extender una petición o una solicitud. Que se delimite lo que se tenga que delimitar, pero la parte de San Andrés Cholula son 8.5 hectáreas y junto con el Museo Regional, estamos hablando de casi 11 hectáreas”.

Recalcó que la encarcelación de cuatro pobladores de San Andrés Cholula y 10 más perseguidos por la justicia por ir en contra del proyecto de la Plaza de las Siete Culturas, causante de la expropiación de los terrenos del Museo y de 8.5 hectáreas más que colindan con la Gran Pirámide de Cholula, dan valor a su reclamo.

“No se me hace justo ni correcto; pedir a raíz del trabajo que hicimos primero como movimiento, y hoy ya como autoridades, que le solicitamos al gobernador para abrir todo el proceso; hoy alguien llegue y diga: ‘¿Qué crees? Ya te lo devolvieron’. Pues bueno, a mí también me toca una rebanada de ese trabajo. Y no, no lo vamos a permitir”, indicó Pérez Popoca.

Ahora la alcaldesa vuelve a su antiguo activismo social, a pesar de ser rechazada y exhibida por Cholula Viva y Digna en su momento, en medio de las intenciones de buscar un puesto de elección popular para 2021, enfrentando a un municipio que tiene el mismo derecho por defender su territorio pero que a diferencia suya ha dado mejores resultados en la administración pública.