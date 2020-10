Cínica: Karina Pérez dice tener “autoridad moral” pese a reprobar en transparencia

Con supuesta “autoridad moral” pretende defender Karina Pérez Popoca la jurisdicción del Museo Regional de Cholula, esto a pesar de que su administración fue reprobada en el lugar 48 de 58 por el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF) 2020.

La presidenta municipal de San Andrés continúa enfrentada con su homólogo de San Pedro, Luis Alberto Arriaga Lila, por la propiedad del inmueble del ex hospital psiquiátrico de Nuestra Señora de Guadalupe de Cholula.

Con soberbia y cinismo señaló que el alcalde de San Pedro no tiene la suficiente “autoridad moral” como ella para reclamar el Museo Regional, a pesar de que el ITDIF 2020 colocó a su administración como una de las más opacas en transparencia.

“Lo que sí recalco es que hay que tener autoridad moral para pedir las cosas. Si a esa lucha él nos hubiera acompañado a lo largo, yo en ningún momento me hubiera atrevido a refutar. No sólo ahorita como presidentes, era importante que este procedimiento se diera a la par”, indicó Pérez Popoca.

San Andrés Cholula se colocó en el lugar 48 de 58 ayuntamientos analizados, obteniendo una calificación de 37.40 puntos, por la poca o nula disponibilidad de información, información desactualizada e incompleta, carencia de datos históricos, falla en el acceso a portales y numerosos micrositios para la presentación de información.

En una muestra de arrepentimiento por sus dichos, Pérez Popoca finalizó: “No quiero confrontarme con mi compañero de partido pero sí encontrar el diálogo que construya”.

Arriaga deja decisión a Congreso o Gobernador

Por su parte, el alcalde Arriaga Lila señaló en entrevista para Intolerancia Diario tras la ceremonia del natalicio de José María Morelos, que buscará a la presidenta municipal de San Andrés para abordar el tema.

“Yo no estoy peleando con Karina, es mi amiga, la quiero mucho, somos afiliados al mismo partido político, le tengo un gran respeto, lo que dije es que el terreno en donde está el Museo que era el hospital psiquiátrico, en el cual, por cierto, yo estudié, fui interno no como paciente sino como médico, está asentado en San Pedro Cholula", dijo Arriaga.

El presidente municipal recalcó que quien decidirá el destino del inmueble será en todo caso el Congreso del Estado y no las luchas sociales, como pretende la alcaldesa de San Andrés Cholula.

“Pero también lo dije, el árbitro es el Congreso del Estado y eso lo tiene que dirimir el árbitro, no los presidentes municipales, no las luchas sociales, nada de eso. No estoy peleando, no estoy peleando ni la administración del museo, les juro que poco o nada de dinero tenemos como para andar peleando la administración del Museo”, indicó.