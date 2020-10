Mujeres salen a las calles para pedir justicia por Marlene en Atlixco (VIDEO)

Decenas de mujeres pidieron justicia por Marlene, la mujer que fue encontrada sin vida, abusada sexualmente y con huellas de tortura.

La joven fue asesinada el pasado miércoles 23 de septiembre, era trabajadora de Mandaderos en Atlixco, su nombre es Marlene N de 26 años de edad.

La fémina fue encontrada sin vida en la zona hacia la comunidad de Tejaluca, sobre el bulevar Ferrocarriles y la carretera hacia Izucar de Matamoros.

Originaria de Tejaluca, su familia no ha podido encontrar consuelo porque sus o su agresor no ha sido detenido y al parecer su pareja sentimental no tiene nada que ver en el caso.

La joven fue encontrada a orilla de carretera, estaba semidesnuda y con huellas de golpes.