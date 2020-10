¿Necesitas escriturar? Estás de suerte Gobierno de San Pedro subsidia hasta 80%

El presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, encabezó la tercera entrega de escrituras del programa “Más ayuda para tu patrimonio”, con la que se benefició de manera directa a 60 familias cholultecas de juntas auxiliares y la cabecera municipal.



Acompañado por la Síndico municipal, Cinthya Aguayo; el Secretario general del ayuntamiento, Miguel Vega, así como regidores y funcionarios municipales, el edil resaltó el esfuerzo que se hace desde el gobierno municipal para subsidiar hasta el 80 por ciento del Impuesto Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles (ISABI), con tal de dar certeza jurídica a las familias.



“Es carísimo sacar una escritura hoy en día, por eso la nobleza de este programa, por eso me siento muy orgulloso de ser presidente municipal de San Pedro Cholula, porque en muy pocos municipios del país dan el 80 por ciento de descuento en el impuesto más caro que se hace en una escrituración, que es el ISABI”, expresó.



Arriaga Lila detalló que este documento evitará heredar problemas a los familiares de los beneficiados, cuya propiedad debe estar dentro del territorio de San Pedro Cholula, y su valor no exceda el millón y medio de pesos, además de priorizar el apoyo a personas de escasos recursos.



“Los que somos mayores debemos tener la conciencia de que más allá de heredar, cuando nos vayamos, tener una escritura de un bien inmueble, de un terreno, de una casa, representa poder estar en paz, porque representa para cuando no estemos, la tranquilidad a nuestra familia de que hay una certeza jurídica y que nadie va a poder pelear, alegar, o tratar de asumirse como dueño de un terreno del cual ustedes son los

dueños, papelito habla”, enfatizó.



Resaltó que esta tercera entrega ha sido resultado de un trabajo en equipo que involucra diversas áreas como Sindicatura municipal, Secretaría general, SOSAPACH, Catastro y Desarrollo Urbanístico, además del costo preferencial que se les brinda para el alineamiento, número oficial, segregaciones y uso de suelo, así como la constancia

de agua potable.



Por su parte, la Síndico municipal, informó que actualmente más de 100 escrituraciones más están en trámite, por lo que agradeció la paciencia de los interesados, y destacó que con estas acciones se demuestra la veracidad de los programas sociales implementados por el gobierno municipal que encabeza Luis Alberto Arriaga.