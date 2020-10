Cesar Orta habló de mejorar los salarios y el trato a trabajadores de AUDI México

Cesar Orta Briones el nuevo líder sindical del SITAUDI, mostró su constancia de mayoría de votos misma que le arrebató a Álvaro López Vázquez actual Secretario General del sindicato la posibilidad de una reelección, además de que no descartó buscar mejoras salariales para los trabajadores de la planta toda vez que tome posesión del cargo el próximo 3 de noviembre.

Esta tarde, el candidato por la planilla Renovación Sindical junto con sus afiliados, mostró su acta de mayoría de votos otorgada por el Sindicato Independiente de Trabajadores de AUDI México, en donde con más de 2 mil votos se le impuso a las intenciones de reelegirse otros seis años más a Álvaro López Vázquez.

En este sentido, Orta Briones expresó su felicidad ante los resultados al mencionar que el pasado 1 y la madrugada del 2 de octubre participó el 95 por ciento de la base obrera de AUDI.

"Las elecciones fueron democráticas por primera vez y eso me pone contento, los compañeros confiaron en mi votando y ahora me corresponde no fallarles cuando tome posesión del cargo, todo fue legal y supervisado" comentó Cesar Orta.

De igual forma mencionó que no descartara proponer y luchar por un aumento salarial para los más de 3 mil 600 trabajadores de AUDI, para que los empleados tengan un trato "premium" como lo merecen.

"Es una empresa joven y premium, deberían ser tratados como premium también, estamos por encima pero también por debajo de algunas también pero esto no nos va a limitar que desde el sindicato se luche por un aumento salarial, vamos a trabajar con la empresa para ayudar a los trabajadores sin ponerlos en riesgo" finalizó.