Estalla corrupción en San Andrés Cholula: Karina dará informe entre pillerías y escándalos

Escándalos, corrupción y fraudes marcan la administración municipal de Karina Pérez Popoca, quien este 15 de octubre rinde su llamado Segundo Informe con Valores en el Auditorio Municipal. Deberá de explicar la asignación directa en beneficio de la empresa de su esposo, además del fraude en la expropiación de tierras en su natal Tlaxcalancingo y el manejo opaco de los recursos del Ayuntamiento.

"No mentir, no robar y no traicionar", eslogan de la llamada Cuarta Transformación que Pérez Popoca tiró por la ventana al momento de llegar al poder, pues desde que inició no paran las denuncias por corrupción, nepotismo y hasta fraude.

El pasado 25 de junio Pérez Popoca utilizó recursos del Ayuntamiento para grabar un video en contra de Arturo Rueda, director editorial de CAMBIO; además, puso en peligro a mujeres al romper el confinamiento pese a que el municipio ocupaba en ese momento el tercer lugar en contagios por coronavirus en el estado.

La administración de la alcaldesa fue señalada en múltiples ocasiones por parte de CAMBIO debido a que trianguló recursos de Comunicación Social con un pasquín, fue investigada por la Fepade por delitos electorales, dilapidó casi 5 millones en su Primer Informe, provocó la debacle de Morena en su municipio, permitió nepotismo de los Xicale en el Ayuntamiento y contrató mandos policiacos ‘cachirules’.

Por otra parte, el gobierno municipal de San Andrés Cholula se encuentra en la opacidad fiscal al reprobar el Índice de Transparencia de Información Fiscal de los municipios de Aregional, colocándose en el lugar 48 de 58 ciudades que fueron evaluadas el pasado 30 de septiembre.

En el 2019 San Andrés Cholula se encontraba en el lugar 40, sin embargo, para este año bajó hasta la posición 48 después de haber perdido 11.14 puntos, obteniendo una calificación de 37.40 puntos para el año en curso.

Este 13 de octubre los integrantes de la asociación Todos por Tlaxcalanxingo señalaron a la administración de Karina Pérez Popoca de carecer de transparencia en los proyectos que implementa para beneficio ciudadano, por lo que informaron que recurrirán ante la Fiscalía General del Estado (FGE) si el gobierno continúa realizando dichas acciones.

En rueda de prensa, el vocero de dicha asociación, Francisco Osorio, dio a conocer que esto se debe a que la administración sanandreseña no les ha dado respuesta sobre el costo y el proceso de entrega de despensas durante la contingencia del COVID-19, de las cuales supuestamente fueron entregadas 24 mil despensas, que tuvieron un costo de 200 pesos cada una.

Asimismo, señalaron el otorgamiento de un predio de Tlaxcalanxingo donde se ubica el DIF Municipal a la Asociación Vecinal para la Defensa de los Predios de la junta auxiliar de Tlaxcalanxingo, así como la contratación de la empresa E-Tek Proveedores de Informática y Servicios y de la construcción de la obra Radial de Tlaxcalanxingo, la cual señalan tendrá un sobrecosto.

Pérez Popoca confirmó el pasado 12 de octubre que E-Tek Proveedores de Informática y Servicios pertenece a su esposo, Javier Elías Amaxal; por lo tanto, su administración pagó más de 42 millones de pesos a dicha empresa para la compra e instalación de cámaras de videovigilancia en su municipio.

Cabe recordar que dicho contrato estuvo en medio de grandes polémicas, pues la licitación para elegir a la empresa que se encargaría de dicho proyecto se realizó de forma directa ya que siempre hubo una clara preferencia para la de Elías Amaxal para que se quedara con dicho contrato.

Escándalos, corrupción y fraudes son recurrentes en la administración de Pérez Popoca, quien deberá explicar a los sanandreseños los malos manejos de los recursos públicos del Ayuntamiento que encabeza.