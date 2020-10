¡Jonrón para Atlixco! Habrá escuelas de iniciación de Pericos en la Alfonsina

Guillermo Velázquez edil de Atlixco, aseguró que se trata del deportivo la Alfonsina el lugar que será utilizado y no se habló de la junta auxiliar de Metepec

En rueda de prensa, en el estadio Hermanos Serdán, en la ciudad de Puebla, anuncian que el proyecto de Pericos con las escuelas de iniciación en Atlixco se llevará a cabo en el campo deportivo la Alfonsina.

Dicho lo anterior se dio a conocer que se llevara a cabo en dos etapas, en la primera etapa la directiva de equipo dijo que se utilizará unas instalaciones particulares para que en el 2021 las utilicen.

Por su parte Guillermo Velázquez edil de Atlixco, aseguró que se trata del deportivo la Alfonsina el lugar que será utilizado y no se habló de la junta auxiliar de Metepec.

Cabe mencionar, que había discrepancias en torno al deportivo de Metepec, había habitantes que si querían la presencia de los Pericos y otros no por temor a no administrarlo o que no fuera gratuito para la población.